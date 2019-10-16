Поступающим в ординатуру добавят баллы за работу с «ковидными» пациентами

Поступающим в ординатуру добавят баллы за работу с «ковидными» пациентами16:50, 29.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
При поступлении в ординатуру за работу или волонтерство, связанные с COVID-19, добавят баллы. Это следует из проекта приказа Минздрава.
Минздрав разработал и предложил к обсуждению проект приказа «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры на 2020/21 учебный год». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, за работу по оказанию помощи зараженным коронавирусом пациентам на должностях медработников с высшим или средним образованием будет начислено от 35 до 100 баллов (количество зависит от полноты ставки и видов работ) за 30 календарных дней.
За прохождение практики, связанной с выявлением или лечением COVID-19, студент получит 35 баллов за 30 календарных дней. Волонтерскую деятельность оценили в 1 балл за каждые 8 часов работы.
В проекте документа уточняется, что указанные баллы начисляются за каждые 30 календарных дней, в состав которых включаются выходные и праздники. То есть за несколько 30-дневных периодов они будут исчиляться суммарно. Если же в течение этих 30 дней будущий ординатор перейдет с полной ставки на частичную или наоборот, то баллы будут начисляться за работу на часть ставки.
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Также Минздрав предлагает принимать заявления и документы для поступления в ординатуру, тестировать и рассматривать апелляции только дистанционно - из-за эпидемии коронавируса.
© Доктор Питер
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