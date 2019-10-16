Поступающим в ординатуру добавят баллы за работу с «ковидными» пациентами

При поступлении в ординатуру за работу или волонтерство, связанные с COVID-19, добавят баллы. Это следует из проекта приказа Минздрава.

Минздрав разработал и предложил к обсуждению проект приказа «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры на 2020/21 учебный год». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, за работу по оказанию помощи зараженным коронавирусом пациентам на должностях медработников с высшим или средним образованием будет начислено от 35 до 100 баллов (количество зависит от полноты ставки и видов работ) за 30 календарных дней.

За прохождение практики, связанной с выявлением или лечением COVID-19, студент получит 35 баллов за 30 календарных дней. Волонтерскую деятельность оценили в 1 балл за каждые 8 часов работы.

В проекте документа уточняется, что указанные баллы начисляются за каждые 30 календарных дней, в состав которых включаются выходные и праздники. То есть за несколько 30-дневных периодов они будут исчиляться суммарно. Если же в течение этих 30 дней будущий ординатор перейдет с полной ставки на частичную или наоборот, то баллы будут начисляться за работу на часть ставки.

Также Минздрав предлагает принимать заявления и документы для поступления в ординатуру, тестировать и рассматривать апелляции только дистанционно - из-за эпидемии коронавируса.

© Доктор Питер