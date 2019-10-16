В петербургском центре СПИД - новый главный врач. Им стала внучка легендарного инфекциониста

Петербургский СПИД-центр возглавила Татьяна Виноградова, внучка легендарного инфекциониста и создательницы самого центра Азы Рахмановой. В должность главврача, которая после ухода Дениса Гусева в Боткинскую больницу более двух месяцев оставалась вакантной, Татьяна Виноградова вступает сегодня.

С 28 мая приказом комитета по здравоохранению Татьяна Виноградова назначена главным врачом петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в комздраве. В центре Татьяна Николаевна человек далеко не новый - с 2010 года она занимала должность заместителя главного врача по научно-организационной работе, последние несколько лет руководила отделом профилактики и медико-социальной работы.

Татьяна Виноградова – внучка легендарного инфекциониста Азы Гасановны Рахмановой, 25 лет возглавлявшей инфекционную службу города и с нуля создавшей службу для ВИЧ-инфицированных. Именно она в Петербурге поставила первый диагноз «ВИЧ» еще в конце 1980-х годов. Она же и создала петербургский Центр СПИД.

Виноградова, можно сказать, выросла в этом центре. Сейчас он носит имя Елены Николаевны Виноградовой – ее матери. Она была его главным врачом с 2000 года, в 2002-м объединила центр СПИД и Гепатологический центр на Бумажной в одно учреждение.

Татьяна Виноградова в 1997 году окончила ПСПбГМУ им. Павлова. В 2011 защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Она автор более 50 научных и учебно-методических работ, включая три руководства для врачей.

Напомним, прежний главврач СПИД-центра Денис Гусев в начале марта этого года был назначен главным врачом Боткинской больницы, освободившееся после увольнения Алексея Яковлева, возглавлявшего инфекционный стационар более четверти века.

© Доктор Питер