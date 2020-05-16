Умер известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило от коронавирусной пневмонии

Сегодня от осложнений новой короновирусной инфекции умер Виктор Парафило, заведующий отделением лучевой диагностики Городской больницы №31. Он взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов, у которых было подозрение на коронавирусную пневмонию. Заболел сам, сам поставил себе диагноз и отправился в «ковидную» больницу.

В отделение лучевой диагностики 31-й больницы многие – и обычные петербуржцы, и врачи других клиник - шли к Виктору Тимофеевичу Парафило, доверяли его оценке безусловно.

- Он безошибочно ставил диагнозы, видел минимальную патологию, благодаря ему мы успевали помогать людям на самой ранней стадии заболевания, когда разглядеть заболевание удается не всем, - рассказал «Доктору Питеру» о своем коллеге главный врач 31-й больницы Анатолий Рывкин. – Но потеряли мы не только высококлассного специалиста, а очень хорошего, преданного больнице и коллективу человека. Он никогда и никому не отказывал в помощи: ни своим пациентам, ни своим сотрудникам. Учил молодежь, готовил себе приемников. Таких людей мало: порядочных, ответственных, без камня за пазухой. При этом он всегда умел принимать решения и отвечать за них.

Городская больница №31 работает в режиме экстренной помощи – принимает петербуржцев, которых доставляет скорая. Сегодня уже понятно, что среди них в больницу попадают и пациенты с недиагностированным коронавирусом. Чтобы этого не допустить, в приемных отделениях доставленных направляют на компьютерную томографию: КТ показывает изменения в легких, характерные для вирусной пневмонии, которую и вызывает COVID-19.

- Скромный человек, он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно диагностировал минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, - говорит Анатолий Рывкин..

Когда заболел сам, сам же и поставил себе диагноз, отправился в Городскую больницу №2. И поначалу все было относительно спокойно, лечение проходило «гладко», а через полторы недели – резкий обвал. Его перевели на ИВЛ, коллеги из «двойки» делали все возможное для его спасения. Но через 4 дня, 15 мая, его не стало.

Виктору Парафило 71 год, но коллеги говорят, что для него возраста будто бы и не существовало. Он был бодрым, очень активным, не пил, не курил и на здоровье не жаловался. Активно жил и любил жизнь:

- Знаете, он так сильно переживал за присоединение Крыма, а когда там построили мост, собрался и уехал его «обкатывать» - ему так хотелось проехаться по нему.

Виктор Парафило – один из первых рентгенологов, стоявший, как говорят, у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге. После ВМА им. Кирова он 22 года служил в ВС России и после увольнения в звании полковника медицинской службы, в течение 25 лет работал в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31.

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