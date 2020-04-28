Эксперты признали подделкой 8 из 10 образцов молока из магазинов Петербурга

Восемь из десяти образцов ультрапастеризованного молока, купленных в магазинах Петербурга, оказались подделкой. В них эксперты «Общественного контроля» обнаружили жиры немолочного происхождения.

Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» решила проверить, помогло ли введение системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» исключить попадание подделок молочной продукции на прилавки магазинов. Для этого общественники проверили 10 образцов молока длительного хранения, купленных в магазинах города. Согласно результатам проведенной экспертизы, фальсифицированными оказались 8 из 10.

Молоко по степени тепловой обработки делится на пастеризованное и ультрапастеризованное. По словам профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Людмилы Забодаловой, при пастеризации молоко нагревается до 70 градусов, при ультрапастеризации – в среднем до 135 градусов в течение 3–4 секунд. Такой способ обработки позволяет уничтожить в продукте патогенную микрофлору, но при этом сохранить все минералы и питательные вещества и продлить срок годности.

Как рассказали в «Общественном контроле», пять образцов фальсифицированного питьевого молока разных изготовителей были приобретены в трех магазинах торговой сети «Семишагофф» по одной цене - 39,99 рублей за упаковку. Причем три образца были изготовлены по одному и тому же адресу, но почему-то разными юридическими лицами. Два образца, изготовленные ООО «Тырновский молочный завод» (с. Тырново, Рязанская обл.) под марками «Мещерские Росы» и «Зеленая лужайка», содержали молочный жир в следовых количествах, а в третьем образце, выпущенном по тому же адресу, но другим лицом ООО «Лавина», молочного жира вообще не было. Кроме того, в поддельном молоке не соответствовали ГОСТ 31450-2013 и были занижены массовые доли белка, жира и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). По результатам экспертизы, жирнокислотный состав всех трех образцов в избытке содержал линолевую и пальмитиновую кислоты.

– Пальмитиновая кислота в больших количествах присутствует в твердых растительных жирах с высокой температурой плавления, в том числе в тех, которые изготовлены на основе пальмового масла, – поясняет доцент кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО Анатолий Брусенцев.

Четвертым фальсификатом из сети «Семишагофф» стало молоко питьевое «Южное» от ООО «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская обл.). Молочный жир в этом молоке обнаружен в следовых количествах, а массовая доля белка не соответствовала требованиям ГОСТа: 2,08% вместо 3%.

Завершает «пятерку» поддельных образцов молока из магазинов «Семишагофф» фальсификат с содержанием молочного жира «в следовых количествах» от ООО «Молмаркет» (Калужская обл.). По словам общественников, этот образец «отличился» самыми низкими показателями по массовой доле белка (1,68% вместо 3%, как требует ГОСТ) и массовой долей СОМО (6,2% вместо нормы 8,2%).

Еще два образца фальсифицированного ультрапастеризованного молока были приобретены в магазине «Верный». Один из них был изготовлен ООО «Молоком» (Московская обл.), второй – ООО «Пятигорский молочный комбинат» (Ставропольский край). Оба образца молока содержали менее 0,1% жирных кислот, характерных для молочного жира, – масляной, капроновой, каприловой, каприновой и деценовой. При этом в продуктах было избыточное содержание олеиновой кислоты, которая содержится как раз в растительных маслах.

Восьмой молочной подделкой был признан продукт от ОАО «Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край). Этот образец, приобретенный в магазине «Народный» на улице Хошимина, экспертиза забраковала сразу по четырем показателям. Как пояснили в «Общественном контроле», в этом образце молочный жир полностью был заменен растительным, к тому же этого жира оказалось еще 4,5% вместо заявленных на упаковке 3,2%. Массовая доля белка была вдвое ниже нормы: 1,54% вместо 3%, а СОМО – 7,4% вместо 8,2%.

Материалы экспертизы ультрапастеризованного молока «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор и Россельхознадзор для принятия мер в отношении недобросовестных изготовителей и продавцов.

"Общественный контроль"

Согласно протоколам испытаний, только два образца ультрапастеризованного молока из десяти, проверенных «Общественным контролем», полностью соответствовали требованиям ГОСТа. Это молоко «Клевер» 2,5% (ООО «Пискаревский молзавод», Санкт-Петербург) и «То, что надо!» 2,5% (ООО «Молочное производственное объединение «Скоморошка» Кемерово). Оба образца были приобретены в гипермаркете «О’Кей», причем «То, что надо!» - торговая марка «О’Кея».

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