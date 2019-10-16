Китайские ученые опровергли эффективность «Арбидола» и препарата против ВИЧ при заражении COVID-19

Специалисты из Центра инфекционных болезней 8-й народной больницы Гуанчжоу изучили эффективность «Арбидола» и «Калетры» в борьбе против новой коронавирусной инфекции. По их мнению, эти препараты бесполезны.

В феврале 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая выбрала несколько препаратов, которые потенциально смогли бы уничтожить коронавирус. Ими оказались АРВТ-препарат лопинавир+ритонавир («Калетра») и умифеновир («Арбидол»). Сейчас врачи из Центра инфекционных болезней 8-й народной больницы Гуанчжоу решили проверить их безопасность и эффективность.

Ученые провели исследование, в ходе которого 86 пациентов с легкими или умеренно выраженными симптомами COVID-19 разделили на две группы: одни принимали лопинавир+ритонавир, 35 пациентов получали «Арбидол», а 17 пациентов не принимали никаких антивирусных препаратов.

В результате специалисты не обнаружили никакой разницы в самочувствии и показателях пациентов во всех трех группах на седьмой и четырнадцатый день болезни. По словам ученых, эти препараты не повлияли на снижение температуры, не облегчили кашель, а также не улучшили результаты компьютерной томографии легких. При этом, пациенты, принимавшие лекарства, жаловались на тошноту, диарею и потерю аппетита.

«Мы выяснили, что ни лопинавир+ритонавир, ни «Арбидол» в качестве монотерапии не приносят пациентам пользы, а их прием сопровождается побочными эффектами. Хотя выборка и небольшая, мы уверены, что полученные нами результаты необходимо иметь в виду, принимая решение об их назначении при COVID-19», — говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Med.

По словам китайских ученых, сейчас в мире нет эффективных препаратов для борьбы с COVID-19, однако существующий протокол комплексной терапии способен помочь большинству пациентов быстрее избавиться от инфекции.

© Доктор Питер