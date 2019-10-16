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Ученые: Прошлогодние лесные пожары способствуют распространению эпидемии коронавируса

11:53, 20.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Лесные пожары, которые были в Сибири в 2019 году, могут способствовать распространению коронавируса в некоторых регионах России. Так считает замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко.

Ученые: Прошлогодние лесные пожары способствуют распространению эпидемии коронавируса

Лесные пожары могут ухудшить ситуацию с распространением COVID-19, считает заместитель директора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко.

«Ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность (т. е. распространение) COVID-19», - цитирует эксперта ТАСС.

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Андрей Юрченко добавил, что частицы пыли - это  естественные переносчики коронавируса на дальние расстояния. Если вирус сохраняет активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается.

Рубрики: Инфекционные болезни

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