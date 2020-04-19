Как лечиться инфицированным коронавирусом на дому, комздрав Петербурга объяснил в специальной памятке

Комитет по здравоохранению Петербурга разработал основные принципы амбулаторного ведения пациентов с коронавирусом или подозрением на инфицирование. В документе есть памятка, которую врачи должны выдавать тем кто лечится на дому. В ней перечислены обязательные для соблюдения требования, а также ответы на распространенные вопросы.

Напомним, пациенты с легким течением коронавирусной инфекции или без симптомов могут лечиться на дому, это же касается тех, кто еще не получил результаты теста, но есть подозрение на инфицирование коронавирусом или имеет симпотомы ОРВИ (сейчас все случаи ОРВИ рассматриваются как возможный коронавирус). Кроме того, принято решение о выписке на амбулаторное лечение пациентов с легкой формой течения COVID-19 в ситуации, когда симптомов уже нет, а инфекция продолжает выявляться по результатам анализов (нельзя выписывать только пациентов старше 65, беременных, тех, кто живет в одной квартире с людьми из групп риска, а также детей в возрасте до 3 лет).

В домашних условиях пациенты должны строго соблюдать правила, перечисленные в специальной памятке, разработанной комитетом по здравоохранению Петербурга в распоряжении "Об организации медицинской помощи на дому в условиях эпидемии COVID-19 в Петербурге".

Не принимать гостей, избегать встречи с семьей

Как говорится в документе, до получения результатов анализа невозможно точно определить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция, поэтому его поведение и лечение должны минимизировать риск передачи опасной для окружающих инфекции. Даже при легком течении ОРВИ пациенты должны продолжать соблюдать режим самоизоляции минимум 14 дней, то есть не выходить на улицу, не принимать гостей, находиться в отдельной комнате, питаться и посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи, носить маску и менять ее три раза в день, часто мыть руки и проветривать помещение.

Мыть квартиру с хлором и носить одноразовые перчатки

Заболевший должен есть из индивидуальной посуды и обрабатывать ее с раствором хлора (обычный отбеливатель или средство бытовой химии с хлором), мыть посуду желательно в посудомоечной машине при температуре 90 градусов. Кроме того, по возможности нужно принимать пищу в изолированной комнате.

Раствором хлора необходимо обрабатывать все поверхности в квартире: столы, водопроводные краны, дверные ручки, клавиатуру компьютера. По возможности нужно носить и регулярно менять одноразовые перчатки, стараться не прикасаться к лицу. Высмаркиваться нужно в одноразовый платок, который затем необходимо убрать в полиэтиленовый пакет и не смешивать с другим мусором.

Вещи и постельное белье заболевшего можно стирать вместе с остальными при температуре 90 градусов, но закладывать его в машинку следует только в перчатках.

Общение с врачом - ежедневное

Результат взятого анализа пациенту сообщат по телефону в течение 1-2 дней, на 3-й день возьмут еще один мазок. Если он окажется отрицательным, а симптомы пройдут, можно прекратить режим самоизоляции и приступить к работе.

Каждый день пациенту будет звонить участковый врач. Обратиться к нему может и сам заболевший, если у него появятся вопросы. Звонить медику можно в будни с с 9 до 20 часов. Если ночью стало хуже, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 03 и сообщить о том, что вы находитесь на домашнем лечении по подозрению на COVID-19 (или инфицированы, если придет положительный результат). Если пациента госпитализируют, нужно сообщить об этом лечащему врачу.

Пациент обязательно должен позвонить врачу в случае повышения температуры, особенно если она повысится после периода нормализации, появления одышки, боли в груди и ощущения нехватки воздуха, усилении кашля, общего ухудшения состояния.

Если у заболевшего высокая температура (более 38 градусов), ему рекомендовано принимать парацетамол 500 мг не более 3-4 раз в день, пить больше жидкости. Другие жаропонижающие лекарства без назначения врача принимать нельзя.

Если вирус обнаружен

Если в анализе будет выявлен коронавирус, не нужно пугаться, поскольку лечение существенно не изменится. Пока лекарственных препаратов, которые зарегистрированы для лечения коронавирусной инфекции, нет. При легком течении никакие специальные меры не применяются. Не нужно пить иммуностимуляторы, а также употреблять алкоголь. Спиртное подавляет иммунитет и может способствовать развитию осложнений.

При подтвержденном коронавирусе пациент должен соблюдать прежний режим самоизоляции, дожидаться выздоровления и повторного теста. Но даже если последний анализ будет отрицательным, это, к сожалению, не исключает наличия COVID-19, поэтому необходимо продолжить лечение и самоизоляцию на протяжении 14 дней, даже если пациент будет считать себя здоровым раньше и сдаст анализ повторно.

Можно воспользоваться средствами для лечения насморка (капли в нос), отхаркивающими средствами (таблетки и микстура от кашля), можно также использовать любые средства от боли в горле («Антиангин», «Септолете» и другие).

Не рекомендуется использовать ингаляторы с паром или какими-либо веществами, если пациент живет не один. Это может повысить для окружающих риски заражения. Если кто-то из членов семьи заболеет, нужно сообщить об этом по телефону лечащему врачу.

Если тест на коронавирус был положительным, то после выздоровления и получения отрицательного результата, заболевший не будет представлять никакой опасности для окружающих, он может вести обычный образ жизни. Случаев повторного заболевания не зафиксировано.

Если же у пациента не будет обнаружено инфекции в течение периода нахождения на самоизоляции из-за ОРВИ или подозрения на инфицирование, для него сохраняются риски заражения, он должен соблюдать все меры безопасности, как и остальные жители города.

© Доктор Питер