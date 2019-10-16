Врачи петербургского Центра рассеянного склероза принимают своих пациентов онлайн

Петербургский Центр рассеянного склероза организовал для своих пациентов онлайн-консультации на период ограничений приема в медицинских учреждениях, объявленный петербургским Роспотребнадзором. Запись к врачу не отменяется и даже продолжается.

Как сообщили в Центре рассеянного склероза при Городской больнице №31, пациентам, состоящим на учете в центре, доступны консультации врачей как очно, так и в режиме телемедицинских консультаций. То есть, те, кто уже был записан на прием к врачу, смогут к нему попасть: если есть необходимость для получения личной консультации – непосредственно в центре, если есть техническая возможность, - не выходя из дома. На сайте центра доступна запись на онлайн и на очный прием.

Если петербуржец обращается за помощью впервые – при подозрении на демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, болезнь Девика), и ему требуется только очный прием, записаться на него можно на сайте Центра рассеянного склероза. Но делать это следует лишь по экстренным показаниям – по направлению врача поликлиники.

При обострении заболевания или при подозрении на обострение проведение пульстерапии высокими дозами стероидов для его снятия будет проводиться только после обследования на коронавирус Covid-2019. Забор материала для исследования будет доступен в Центре рассеянного склероза, когда и как его можно будет выполнить, сообщат дополнительно.

Демиелинизирующие заболевания возникают на фоне чрезмерной активности иммунитета, а лечение заключается в подавлении этой активности. Однако даже в период эпидемии прекращать лечение не следует – это может ухудшить течение этих тяжелых болезней. Поэтому пациенты на “химиотерапии” и инфузиях моноклональными антителами должны придерживаться назначенной прежде схемы – курс лечения не прерывается.

Для иногородних пациентов, которым сейчас лучше отказаться от поездки в Петербург, специалисты центра проводят вместе с местными докторами телемедицинские консультации. Чтобы их получить, врачи из регионов могут обращаться в центр по адресу: info@centrems.com. А предварительная информация находится здесь.

Записаться на онлайн и на обычный прием в центре можно на сайте Центра www.centrems.com и www.spbsverdlovka.ru. Телефоны: (812)383-10-11 и (812)246-00-44. Эл. адрес info@centrems.com. Подробная инструкция по телемедицинской консультации в ГЦРС находится здесь.

© Доктор Питер