Не там искали: петербуржцы с диабетом не нашли глюкометры к новым тест-полоскам

Петербуржцы с диабетом жалуются, что не могут получить обещанные глюкометры для новых тест-полосок, закупаемых в этом году. В льготных аптеках при выдаче полосок им объяснили отсутствие приборов: «Кончились». В комздраве заверили, они есть, и на этой неделе ожидается новая поставка.

«26 февраля дочь получила рецепты и талон на получение нового глюкометра, 27-го я пошёл с ними в аптеку (Новочеркасский, 12). Полоски и один инсулин дали, за вторым инсулином пришлось ехать в другую аптеку (Суворовский, 48). А про глюкометр в обеих аптеках сказали, что они «кончились». Вот так это всё и работает в реальности, а написано красиво: "компания, выигравшая конкурс на поставку тест-полосок в 2020 году, обязалась обеспечить всех инсулинзависимых пациентов своими глюкометрами», - написал на сайте «Доктора Питера» петербуржец Владимир.

Напомним, аукцион на поставку в 2020 году тест-полосок для измерения уровня сахара в крови - всегда дефицитного товара для страдающих диабетом — выиграла московская компания «Диаконт». Как ранее рассказывал в интервью «Доктору Питеру» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, эта компания обязалась обеспечить всех инсулинзависимых пациентов своими глюкометрами — тест-полоски не подходят к «чужим» глюкометрам, нужна определенная модель прибора.

«Доктор Питер» позвонил в справочные службы «Здоровье города» и «Петербургские аптеки» (там выдают льготные лекарства по рецептам). Однако ни в одной из них изданию не смогли ответить, есть ли бесплатные глюкометры для новых тест-полосок. В «Петербургских аптеках» предложили узнавать эту информацию в конкретных аптеках, хотя даже на сайте компании не указаны их телефоны (есть только телефон самой справочной службы).

Обнадеживающую информацию удалось получить только в комитете по здравоохранению. Там сообщили, что нужные глюкометры - всего около 4 тысяч штук, есть сейчас в 19 льготных аптеках. В каких конкретно, можно узнать в справочном комздрава по телефону (812) 246-69-86. Кроме того, на этой неделе обещают новую поставку приборов.

Ранее «Доктор Питер» писал, что в 2020 году ситуация с обеспечением петербуржцев с диабетом лекарствами и тест-полосками останется такой же, как в прошлом. Как сообщали в комздраве, объем финансирования и ассортимент закупаемых препаратов и медизделий в 2020-м для диабетиков не изменится.

Справка

На начало 2019 года в Петербурге было зарегистрировано более 164,1 тыс. страдающих сахарным диабетом, почти четверть из них получают инсулинотерапию.

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