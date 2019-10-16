Первый мед впервые вошел в рейтинг QS лучших университетов мира

В рейтинг QS лучших университетов мира по направлению подготовки «медицина» вошли 6 российских университетов, в том числе два петербургских — СПбГУ и впервые ПСПбГМУ им. Павлова.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова впервые вошел в число 500 лучших вузов мира по направлению подготовки «медицина» (его позиция 451-500) в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Авторитетность вузов оценивалась по 4 критериям. Согласно рейтингу, опубликованному РИА Новости, самую высокую оценку Первый мед получил по критерию «индекс цитирования» (66,8), а самую низкую — по критерию «репутация у работодателей» (50,3).

Также по направлению подготовки «медицина» в рейтинге еще один петербургский вуз - СПбГУ. Он уже был в нем в прошлом году и сохранил свои позиции, причем более высокие, чем у Первого меда (401-450). У этого университета, наоборот, самая высокая оценка по критерию «репутация у работодателей» (69,3), а самая низкая - «индекс цитирования» (55,8).

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По сравнению с прошлым годом сохранили свои позиции еще два медвуза России — Первый московский государственный медицинский унивеситет им. Сеченова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова. Оба эти вуза также как и Первый мед вошли в топ-500 (позиция 451-500). Сеченовский университет самую высокую оценку получил по критерию «академическая репутация» (59,2), а РНИМУ им. Пирогова - «индекс цитирования» (64,8). Ниже всего у первого медвуза оценили «индекс цитирования» (53,9), у второго - «репутацию у работодателей» (49,6).

Всего в рейтинг QS, в котором представлены лучшие университеты мира по 48 направлениям подготовки специалистов, вошли 36 российских вузов. По направлению «медицина» также в нем есть МГУ (позиция 301-350) и Новосибирский государственный университет (551-600), тоже вошедший в рейтинг впервые. Кроме того, МГУ вошел в топ-150 в подготовке по направлению «фармацевтика и фармакология» (101-150).

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