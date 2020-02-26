Роспотребнадзор: Всех пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всех россиян, у которых обнаружили пневмонию, будут проверять на коронавирус. Кроме того, у российских ученых уже появился живой штамм коронавируса, они работают над вакциной.

Пациенты, у которых выявили пневмонию, будут сдавать анализы на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что живой штамм коронавируса уже есть в России, ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса.

По ее словам, у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess, подтверждено инфицирование коронавирусом. Пациенты чувствуют себя нормально. Кроме того, коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву. Сейчас власти Китая ищут людей, которые могли контактировать с заболевшим.

Новость дополняется