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Зачем куда-то ехать: как контролировать здоровье, не выходя из дома

Иногда люди откладывают посещение клиники или частной лаборатории не только из-за нехватки времени, но и из-за дискомфорта.

20 ноября 2023
Зачем куда-то ехать: как контролировать здоровье, не выходя из дома
Источник:

пресс-служба «Инвитро»

Множество анализов необходимо сдавать натощак, поэтому добираться до медцентра бывает непросто. Кроме того, некоторые исследования важно проходить в спокойной обстановке — стресс может повлиять на результаты тестирования. Все эти вопросы легко решить с услугой «Выезд на дом» в «Инвитро». Как сдать анализы дома?

Вам не нужно никуда идти — достаточно оставить заявку на услугу «Выезд на дом» на сайте или по телефону. В указанное место и время к вам приедет медицинский работник и возьмет биоматериал. Пробирке присваивается уникальный штрих-код, который сотрудники внесут в единую информационную базу. Это позволит отследить весь путь биоматериала от взятия до получения результата и защитить данные от потери.

О готовности результатов сообщит SMS, а получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте invitro.ru, в мобильном приложении или по телефону.

Не потеряют ли мои анализы?

«Инвитро» ежегодно проходит международную сертификацию качества «Шесть сигм», подтверждая, что все этапы лабораторных анализов проходят многоуровневый контроль, а погрешности статистически возможны в 3,4 случаев из миллиона.

Процессы в лаборатории максимально автоматизированы, но при этом все результаты анализов проверяет не только компьютер, но и опытный врач. Такая система помогает исключить ошибку в связи с человеческим фактором и информационный сбой электронных систем.

Какие еще услуги доступны при выезде на дом?

Помимо лабораторных исследований, специалисты службы «Выезд на дом» могут провести другие процедуры. Среди них:

• электрокардиография (ЭКГ) сердца;

• ЭКГ по Холтеру.

Услуга доступна в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове и Череповце, а также для жителей Ленинградской области — в пределах 100 км от Северной столицы. Услугу можно заказать в любой день — специалисты приедут даже в выходные.

Лицензия Л041-01148-78/00370245 от 03.12.2020

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