Зачем куда-то ехать: как контролировать здоровье, не выходя из дома

Множество анализов необходимо сдавать натощак, поэтому добираться до медцентра бывает непросто. Кроме того, некоторые исследования важно проходить в спокойной обстановке — стресс может повлиять на результаты тестирования. Все эти вопросы легко решить с услугой «Выезд на дом» в «Инвитро». Как сдать анализы дома?
Вам не нужно никуда идти — достаточно оставить заявку на услугу «Выезд на дом» на
О готовности результатов сообщит SMS, а получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте invitro.ru, в мобильном приложении или по телефону.
Не потеряют ли мои анализы?
«Инвитро» ежегодно проходит международную сертификацию качества «Шесть сигм», подтверждая, что все этапы лабораторных анализов проходят многоуровневый контроль, а погрешности статистически возможны в 3,4 случаев из миллиона.
Процессы в лаборатории максимально автоматизированы, но при этом все результаты анализов проверяет не только компьютер, но и опытный врач. Такая система помогает исключить ошибку в связи с человеческим фактором и информационный сбой электронных систем.
Какие еще услуги доступны при выезде на дом?
Помимо лабораторных исследований, специалисты службы «Выезд на дом» могут провести другие процедуры. Среди них:
• электрокардиография (ЭКГ) сердца;
• ЭКГ по Холтеру.
Услуга доступна в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове и Череповце, а также для жителей Ленинградской области — в пределах 100 км от Северной столицы. Услугу можно заказать в любой день — специалисты приедут даже в выходные.
Лицензия Л041-01148-78/00370245 от 03.12.2020