Время прозреть: почему желающих сделать лазерную коррекцию зрения стало намного больше

Вопрос оборудования

Сложная ситуация повлияла не только на стоимость услуг, но и на и техобслуживание оборудования и даже на саму возможность его использования — в зависимости от методики и вида лазера, некоторые операции можно проводить только по лицензии.

— Мы — клиника экспертного уровня, работаем на лучшем оборудовании, выполняем процедуру третьего поколения ReLEx SMILE, — говорит Алексей Титов. — И мы закупили лицензии на год вперед — это огромная сумма. Мы были готовы на эти колоссальные траты, чтобы стабилизировать стоимость операций до конца года. Одна лицензия — это один прооперированный глаз. Перед каждой операцией считывается одна лицензия — и только после лазер можем работать. Мы всегда находили выходы из любых ситуаций. Наверное, мы несколько в лучшем положении, поскольку не сосредоточились на одной фирме, и в нашем арсенале есть лазеры разных производителей. Но наши пациенты привыкли к самым современным методикам лентикулярной хирургии: на сегодня это именно Relex Smile и его недавно появившийся аналог — методика Clear.

— У нас есть эксимерный и фемтосекундный лазеры марки Alcon — один из лидеров офтальмологического рынка, — продолжила Екатерина Перфильева. — Оборудование состоит на техобслуживании у компании-производителя, нас регулярно посещает инженер. Ресурс у этих лазеров — на десятки тысяч операций, а главное — не требуется лицензии на каждую. В фемтосекундных лазерах — индивидуальные комплекты интерфейсов для каждого пациента. А для эксимерного лазера иногда требуется дополнительная карта-разрешение на отдельные виды операций, довольно редкие на нашем рынке. Что касается стандартных действий, то лицензия не нужна, и тут мы чувствуем себя свободно.

— В нашей клинике присутствует современное лазерное оборудование от американских и немецких компаний, и нам не требуются лицензии для проведения операций, — говорит Евгений Гурмизов. — Единственная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это расходники: они действительно идентифицированы для каждого аппарата. Но поскольку наша клиника работает уже более 25 лет и зарекомендовала себя как надежного партнера, у нас выстроены крепкие отношения с ведущими поставщиками на рынке. Они нам доверяют, с ними налажены стабильные поставки, и запас расходных материалов у нас сформирован на долгое время.

Также Евгений Гурмизов напомнил и о важности диагностического оборудования: ведь перед серьезным хирургическим вмешательством важна точная диагностика.

Екатерина Перфильева поддержала: важно, чтобы в предоперационной диагностике были не только базовые приборы для подготовки к кераторефракционному вмешательству. Прежде всего, топограф, который строит карту роговицы. На основе этого создается протокол операции. Но есть еще приборы для снижения риска послеоперационных осложнений. Они на старте помогают проанализировать не только поверхность, но и биомеханические свойства роговицы, чтобы понять, можно ли вообще делать вмешательство.

— У нас автоматизирована передача данных с диагностического прибора на лазер, что снижает риск ошибки или человеческого фактора, — добавила эксперт. — И это ответ на вопрос, почему мы не работаем с данными исследований из других клиник.

— В клинике «Зрение» мы очень серьезно отнеслись к выбору оборудования для проведения лазерной коррекции зрения, — добавила Мария Красавина. — Для нас было очень важным иметь возможность предложить пациентам все методики лазерной коррекции зрения. Поэтому мы остановили свой выбор на оборудовании от фирмы Zeiss, которое позволяет выполнить как ФРК, Ласик, так и самую инновационную и микроинвазивную технологию ReLEx SMILE. Если говорить про техобслуживание, то на сегодняшний день мы получаем полную техническую и научную поддержку от партнеров из Zeiss с участием специалистов из Германии. Также у нас в штате работает высококвалифицированный медицинский инженер по сопровождению лазеров. Что касается лицензий, то на сегодняшний день мы наладили процесс закупок и доставки и сделали запас, так что пока сложностей нет, несмотря на изменение логистики.