Врачи 7 специальностей проводят онлайн-консультации в клинике «РЖД-Медицина»

Это возможно благодаря телемедицинской консультации в петербургской клинической больнице «
Современные технологии позволяют врачам быть ближе к пациентам и обеспечивать качественное медицинское обслуживание в удобном формате. Так что теперь можно не откладывать заботу о здоровье на потом и получить профессиональную консультацию врача, когда это необходимо. Телемедицинские консультации организованы для разработки тактики дальнейшего лечения, для контроля состояния здоровья после проведенного лечения, а также для уточнения показаний к проведению очной консультации, обследования или предстоящего лечения.
Телемедицинская консультация в клинике «РЖД-медицина» — это аналог обычного приема у врача. На него можно попасть даже за тысячи километров от стационара: например, с отдыха на море, с дачи или из отдаленного поселка, где нет больниц и даже фельдшерского пункта.
Чтобы получить консультацию грамотного врача, надо установить на смартфон или в компьютер с интернетом приложение «РЖД-медицина» или зайти в личный кабинет на сайте клиники. Врач общается с пациентом по видеосвязи, причем вся медицинская информация при этом гарантированно защищена от чужих глаз. Есть только два отличия от очного приема: врач во время телеконсультации не выписывает больничный и не назначает лекарства.
На телеконсультации вы можете обсудить результаты уже имеющихся анализов и исследований, заключений других специалистов, получить новые назначения и ответы врача на вопросы о состоянии здоровья, пожаловаться на волнующие вас симптомы. Также врач разработает тактику лечения, оценит целесообразность проведения различных медицинских мероприятий и обследований.
Телеконсультации проводят:
Онколог
Гастроэнтеролог
Гинеколог
Дерматолог
Кардиолог
Невролог
Эндокринолог
Медицинские специалисты ведут прием пациентов в режиме онлайн прямо из поликлиник №1 на Боровой и №2 на пр. Мечникова и из стационара клиники «
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