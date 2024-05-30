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Врачи 7 специальностей проводят онлайн-консультации в клинике «РЖД-Медицина»

Не хватает времени на походы к врачу, живете далеко от поликлиники или нет желания встречаться с потенциальными носителями вирусов? Получить качественную медицинскую помощь вполне реально, не выходя из дома.

30 мая 2024
Врачи 7 специальностей проводят онлайн-консультации в клинике «РЖД-Медицина»
Источник:

evgenyatamanenko, iStock

Это возможно благодаря телемедицинской консультации в петербургской клинической больнице «РЖД-Медицина». Опытные специалисты готовы провести осмотр и ответить на ваши вопросы. Объясняем, как работает сервис.

Современные технологии позволяют врачам быть ближе к пациентам и обеспечивать качественное медицинское обслуживание в удобном формате. Так что теперь можно не откладывать заботу о здоровье на потом и получить профессиональную консультацию врача, когда это необходимо. Телемедицинские консультации организованы для разработки тактики дальнейшего лечения, для контроля состояния здоровья после проведенного лечения, а также для уточнения показаний к проведению очной консультации, обследования или предстоящего лечения.

Телемедицинская консультация в клинике «РЖД-медицина» — это аналог обычного приема у врача. На него можно попасть даже за тысячи километров от стационара: например, с отдыха на море, с дачи или из отдаленного поселка, где нет больниц и даже фельдшерского пункта.

Чтобы получить консультацию грамотного врача, надо установить на смартфон или в компьютер с интернетом приложение «РЖД-медицина» или зайти в личный кабинет на сайте клиники. Врач общается с пациентом по видеосвязи, причем вся медицинская информация при этом гарантированно защищена от чужих глаз. Есть только два отличия от очного приема: врач во время телеконсультации не выписывает больничный и не назначает лекарства.

На телеконсультации вы можете обсудить результаты уже имеющихся анализов и исследований, заключений других специалистов, получить новые назначения и ответы врача на вопросы о состоянии здоровья, пожаловаться на волнующие вас симптомы. Также врач разработает тактику лечения, оценит целесообразность проведения различных медицинских мероприятий и обследований.

Телеконсультации проводят:

  • Онколог

  • Гастроэнтеролог

  • Гинеколог

  • Дерматолог

  • Кардиолог

  • Невролог

  • Эндокринолог

Медицинские специалисты ведут прием пациентов в режиме онлайн прямо из поликлиник №1 на Боровой и №2 на пр. Мечникова и из стационара клиники «РЖД-медицина». Это удобно и эффективно, чтобы разобраться с волнующими вас недугами и симптомами. Помочь вам вновь обрести здоровье — всегда в приоритете для врачей-профессионалов многопрофильной клиники.

Лицензия ЛО-10–01–001365 от 07.09.2020 г.

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