Ставим диагноз по цвету языка

- В Восточной медицине существует диагностика по определенной локализации тех или иных налетов, — рассказал «Доктору Питеру» семейный врач Валентин Шишкин. — Но с точки зрения традиционной медицины, налет — это скопление сшелушивающегося эпителия, микроорганизмов и продуктов их деятельности. Соответственно, цвет языка зависит от того, какие вещества выделяются и скапливаются на его поверхности. Причем эти вещества образуются эндогенно (из-за патологических процессов в организме), либо непосредственно в полости рта.

Белый налет на языке в небольшом объеме — это вариант нормы, отмечает эксперт. Но важны и такие характеристики, как оттенок, плотность налета, его обширность, то есть покрывает он весь язык, либо расположен на задней поверхности языка или на кончике.

- Чаще всего белый налет на языке говорит о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, а также он может появляться при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете, — поясняет Валентин Шишкин. — Проявляться таким симптомом как белый налет, могут и непосредственно воспалительные заболевания языка, такие, как глоссит — это воспаление языка, возникающее в результате его травмирования, воздействия патогенных микроорганизмов.