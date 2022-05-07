«Диванные медики» нередко ставят диагноз своим близким по цвету языка. Белый? Значит, точно что-то не в порядке, заболел. Таким будет наиболее вероятный «вердикт».
Но что же на самом деле может рассказать цвет налета, если рассматривать язык будет опытный врач-универсал, имеющий знания в аллергологии, терапии, педиатрии, лимфологии, отоларингологии и пульмонологии?
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Ставим диагноз по цвету языка
- В Восточной медицине существует диагностика по определенной локализации тех или иных налетов, — рассказал «Доктору Питеру» семейный врач Валентин Шишкин. — Но с точки зрения традиционной медицины, налет — это скопление сшелушивающегося эпителия, микроорганизмов и продуктов их деятельности. Соответственно, цвет языка зависит от того, какие вещества выделяются и скапливаются на его поверхности. Причем эти вещества образуются эндогенно (из-за патологических процессов в организме), либо непосредственно в полости рта.
Белый налет на языке в небольшом объеме — это вариант нормы, отмечает эксперт. Но важны и такие характеристики, как оттенок, плотность налета, его обширность, то есть покрывает он весь язык, либо расположен на задней поверхности языка или на кончике.
- Чаще всего белый налет на языке говорит о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, а также он может появляться при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете, — поясняет Валентин Шишкин. — Проявляться таким симптомом как белый налет, могут и непосредственно воспалительные заболевания языка, такие, как глоссит — это воспаление языка, возникающее в результате его травмирования, воздействия патогенных микроорганизмов.
Болезнь — по цвету налета
- Налет на языке белого цвета с сероватым оттенком может быть характерен для воспалительных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки, — рассказал врач. — Темный налет (даже черный) может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии — болезни Крона, а также говорить о тяжелых формах специфического язвенного колита (поражении толстого кишечника).
Желтый или коричневатый оттенок язык приобретает, если наблюдаются патологические состояния печени или, например, при сахарном диабете, когда из-за накопления большого количества сахаров изменяется структура слюны, что приводит к формированию плотного налета на языке.
Но все же чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта — пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.
Не болезнь, а такой язык
- Причиной белого налета на языке может быть и избыточный рост микрофлоры в ротовой полости, — объясняет семейный доктор. — Бывает и так, что небольшой белый налет на языке характерен для конкретного человека и был у него всегда (в случае, если нет неприятного запаха). Тогда это не является поводом для беспокойства. В этом случае я рекомендую тщательно пережевывать пищу и есть побольше продуктов вроде яблок и груш, которые могут механически очистить язык от налета. Также неплохо помогает употребление теплой воды с утра, использование ополаскивателя для полости рта — лучше растительного происхождения.
Когда надо к врачу
- Бывает что белый налет на языке приобретает специфический неприятный запах или начинает увеличиваться и приобретать другую окраску — это повод, чтобы обратиться к доктору, — добавил Валентин Шишкин.