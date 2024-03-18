«Великолепная восьмерка»: где пройти комплексную диагностику анемии

Анемия — состояние, при котором снижается уровень эритроцитов в крови или концентрация гемоглобина в них. Это нарушает снабжение клеток и тканей кислородом, что со временем способно привести к необратимым последствиям. По данным ВОЗ, во всем мире от этого состояния страдает 40% детей в возрасте от полугода до 5 лет, 37% беременных женщин и 30% женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
Чаще всего в появлении анемии винят дефицит железа — оно входит в состав гемоглобина и напрямую влияет на его способность связываться с кислородом. Подтвердить диагноз можно с помощью анализа на уровень ферритина в крови.
Анемия также может быть вызвана нехваткой питательных веществ из-за неправильной диеты или проблем с их усвоением, нехваткой фолиевой кислоты и дефицитом витаминов В12, инфекциями, воспалением, хроническими болезнями, гинекологическими и акушерскими состояниями и наследственной патологией эритроцитов. По этой причине грамотная диагностика анемии требует комплексного подхода.
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