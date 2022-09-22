В Москве открылась новая клиника с операционной и залом ЛФК

В рамках торжественной церемонии открытия клиники было представлено новое мобильное приложение для пациентов. С помощью него можно записаться на прием или обследование, увидеть результаты анализов, узнать о специалистах и графике их работы. Также в «Будь Здоров» для удобства пациентов введена услуга «Личный ассистент», когда специалист помогает спланировать визиты к врачам, бронирует место на парковке и т.д.

Бренд презентовал «Монитор здоровья». Это компактный комплекс для экспресс-диагностики и телекоммуникационной связи со специалистами, позволяющий составить паспорт здоровья за 10-15 минут. Он нужен для проведения чек-апов офисных сотрудников или для мониторинга показателей у пациентов с хроническими заболеваниями.

Для клиники закуплено новейшее медицинское оборудование, в том числе диагностическое, а лаборатория здесь — одна из немногих в России, где есть уникальный посевный робот для анализов высокой точности.