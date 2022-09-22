В Москве открылась новая клиника с операционной и залом ЛФК

Новая клиника — четвертая в Москве и десятая в России. В ней предусмотрен операционный блок, где будут проводить плановые операции, в том числе лапароскопические. Также здесь есть круглосуточный стационар, дневной стационар и зал ЛФК с широкими возможностями реабилитации — всего этого не было в других клиниках.
Генеральный директор сети «Будь Здоров» Филипп Александрович Миронович отметил:
«Новая флагманская клиника сочетает в себе всё необходимое современному человеку для заботы о здоровье и ведения активного образа жизни. В ней будут работать более 250 квалифицированных специалистов различного профиля по более чем 30 видам медицинской деятельности, кандидаты медицинских наук. В клинике планируется обслуживать более 80 000 пациентов в год».
В рамках торжественной церемонии открытия клиники было представлено новое мобильное приложение для пациентов. С помощью него можно записаться на прием или обследование, увидеть результаты анализов, узнать о специалистах и графике их работы. Также в «Будь Здоров» для удобства пациентов введена услуга «Личный ассистент», когда специалист помогает спланировать визиты к врачам, бронирует место на парковке и т.д.
Бренд презентовал «Монитор здоровья». Это компактный комплекс для экспресс-диагностики и телекоммуникационной связи со специалистами, позволяющий составить паспорт здоровья за 10-15 минут. Он нужен для проведения чек-апов офисных сотрудников или для мониторинга показателей у пациентов с хроническими заболеваниями.
Для клиники закуплено новейшее медицинское оборудование, в том числе диагностическое, а лаборатория здесь — одна из немногих в России, где есть уникальный посевный робот для анализов высокой точности.
В зале ЛФК пациенты смогут проходить активную реабилитацию при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов, лечении других заболеваний. Здесь есть аппаратура для функционального тренинга всего тела и отдельных групп мышц и для кинезиотерапии спины и многоволновой лазерной терапии, не имеющее аналогов в мире. Оно позволяет восстанавливаться при артритах, травмах, невралгии, болях в спине и суставах.
Лицензия: Л041-01126-23/00563326 выдана 23.12.2020
Реклама, ООО «Клиника ЛМС»,