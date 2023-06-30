Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?

Главная проблема может коснуться каждого: молодые женщины и мужчины нередко обращаются к врачам из-за утраты зубов.
На приеме доктор сказал, что надо удалять все зубы. Что делать?
Не расстраиваться! Сегодня есть адекватное решение по восстановлению всех зубов. Речь идет о дентальной имплантации и протезировании зубов коронками на имплантатах.
Как долго мне придется ждать красивую улыбку?
Скорее всего, вам не придется ее ждать. Современные цифровые технологии, используемые в стоматологии, благодаря высокой точности диагностики и моделирования ускоряют и упрощают процесс протезирования.
Протезирование полного зубного ряда на имплантатах — что это? 32 имплантата вместо 32 зубов?
Нет, достаточно от 4 до 8 имплантатов — титановых стержней — в челюсти. На них устанавливается внешняя часть конструкции — коронки.
«Металлические „корни“ выдерживают гораздо большую нагрузку, чем настоящие, так что для восстановления трех утраченных зубов можно обойтись двумя дентальными имплантатами», — отмечает Игорь Харитошин.
Это дорого и больно?
Врач обезболивает место вживления — не важно, это имплантация одного зуба или тотальная операция. Последняя, как правило, в
Процедура высокотехнологичная, используется передовое цифровое оборудование, все материалы европейского уровня, а имплантаты используются исключительно от Straumann Group (Anthogyr).
И все это, чтобы добиться оптимальных условий для имплантации, минимизировать хирургическое вмешательство и получить прогнозируемый результат. Соответственно, процедура не может быть дешевой, но она стоит своих денег.
Мне только 45 лет. Откуда такие проблемы с зубами?
Проблемы с зубами формируются годами. Основные причины разрушения: генетическая предрасположенность, неправильный прикус, несвоевременное лечение заболеваний полости рта, плохая гигиена и т.д. Как правило, все эти критерии идут в комплексе и могут привести к фатальным проблемам не только в 45 лет, но и в более молодом возрасте.
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