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Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?

Многие люди оттягивают до последнего визит к стоматологу, несмотря на очевидные проблемы. Мы догадываемся, что они хотели бы спросить у специалиста, но по каким-то причинам смущаются. Команда клиники Dentalab поможет разобраться с главными вопросами.

30 июня 2023
Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?
Источник:
stock.adobe.com

Главная проблема может коснуться каждого: молодые женщины и мужчины нередко обращаются к врачам из-за утраты зубов.

На приеме доктор сказал, что надо удалять все зубы. Что делать?

Не расстраиваться! Сегодня есть адекватное решение по восстановлению всех зубов. Речь идет о дентальной имплантации и протезировании зубов коронками на имплантатах.

Игорь Харитошин

Я оказываю эту услугу более 30 лет, работаю с ведущим концерном по производству имплантатов Straumann Group (Anthogyr), применяю свои эксклюзивные методики и с уверенностью могу сказать: имплантация — отличное решение при отсутствии зубов.

Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?
Источник:
stock.adobe.com

Как долго мне придется ждать красивую улыбку?

Скорее всего, вам не придется ее ждать. Современные цифровые технологии, используемые в стоматологии, благодаря высокой точности диагностики и моделирования ускоряют и упрощают процесс протезирования.

Егор Кульгавчук

После имплантации можно сразу же изготовить временную конструкцию, которая прослужит около 3 месяцев, пока имплантаты приживаются у вас в кости.

Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?

Протезирование полного зубного ряда на имплантатах что это? 32 имплантата вместо 32 зубов?

Нет, достаточно от 4 до 8 имплантатов — титановых стержней — в челюсти. На них устанавливается внешняя часть конструкции — коронки.

«Металлические „корни“ выдерживают гораздо большую нагрузку, чем настоящие, так что для восстановления трех утраченных зубов можно обойтись двумя дентальными имплантатами», — отмечает Игорь Харитошин.

Это дорого и больно?

Врач обезболивает место вживления — не важно, это имплантация одного зуба или тотальная операция. Последняя, как правило, в клинике проводится в условиях медицинского сна.

Процедура высокотехнологичная, используется передовое цифровое оборудование, все материалы европейского уровня, а имплантаты используются исключительно от Straumann Group (Anthogyr).

И все это, чтобы добиться оптимальных условий для имплантации, минимизировать хирургическое вмешательство и получить прогнозируемый результат. Соответственно, процедура не может быть дешевой, но она стоит своих денег.

Стыдно улыбаться. Что делать, если нет зубов?
Источник:
stock.adobe.com

Мне только 45 лет. Откуда такие проблемы с зубами?

Проблемы с зубами формируются годами. Основные причины разрушения: генетическая предрасположенность, неправильный прикус, несвоевременное лечение заболеваний полости рта, плохая гигиена и т.д. Как правило, все эти критерии идут в комплексе и могут привести к фатальным проблемам не только в 45 лет, но и в более молодом возрасте.

Артем Асрян

Не забывайте: лучшее лечение — это профилактика! Особенно в случае зубов.

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Клиника dentalab, лицензия ЛО 78-01-010136, от 3.09.2019

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