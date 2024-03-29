Страхи против улыбки: чего опасаются люди, которым нужно восстановить зубы

Протезирование на имплантатах позволяет получить результат, который не только хорошо выглядит, но и ощущается, как собственные зубы, и не уступает им, когда приходит время подкрепиться. Почему же, потеряв один или несколько зубов, мы откладываем поход к врачу и не спешим навстречу идеальной улыбке?
29 марта 2024
Прежде чем ответить на этот вопрос, разберемся, как проходит протезирование с дентальной имплантацией в современных клиниках. О ее основных этапах нам рассказали практикующие врачи-стоматологи, которые восстанавливают зубы с использованием системы Osstem Implant: ортопед Алексей Топчий и хирург-имплантолог Александр Есаян.
Планирование лечения: 1–3 дня
Доктор проводит консультацию, тщательно анализирует компьютерную томограмму пациента и составляет план лечения.
Имплантация: до 60 минут
Этот этап включает анестезию, установку имплантата, затем — формирователя десны или временной конструкции. Имплантация с помощью хирургического шаблона обычно занимает 15–30 минут, по классическому протоколу — от 30 минут до часа. На приживление имплантата в среднем требуется 3 месяца.
Алексей Топчий
Практикующий стоматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории, главный врач клиники iDenta, консультант зуботехнической лаборатории CadCamTop, участник Евразийской ассоциации эстетической стоматологии
— Мы используем высокоточное интраоральное сканирование: за 2–3 минуты создается 3D-модель положения имплантатов и соседних зубов. Согласовав проект будущей конструкции с зуботехнической лабораторией, заказываем у Osstem Implant абатмент, соответствующий индивидуальным параметрам пациента. Он будет соединять искусственный титановый корень (имплантат) и видимую верхнюю часть зуба. Собственно фиксация коронки длится около 10 минут, — объясняет Алексей Топчий.
Плановый осмотр: раз в год
Доктор оценивает состояние мягких тканей вокруг ортопедической конструкции, с помощью рентгена проверяет, как имплантат расположен в челюсти и каково состояние костной ткани вокруг него. При необходимости дает рекомендации по гигиене полости рта.
Так, если описывать вкратце, выглядит процесс восстановления зубов — от первичного приема до контроля финального результата. При этом на начальном этапе специалистам часто приходится обсуждать опасения пациентов, объяснять, какие из них не имеют основания и чего на самом деле стоит ожидать от вмешательства. Алексей Топчий и Александр Есаян рассказали о четырех самых распространенных страхах, которыми делятся люди во время консультаций.
Страх №1. Во время и после операции будет больно
Пожалуй, это опасение естественно при любой операции, а для людей, которые боятся ходить к стоматологу, оно становится особенно важным. Однако специалисты спешат успокоить: современная анестезия работает эффективно и на нее можно положиться. Установка имплантата считается процедурой менее травматичной, чем удаление зуба, и занимает примерно столько же времени, сколько и привычная установка пломбы.
Александр Есаян
Практикующий хирург-имплантолог и пародонтолог, кандидат медицинских наук; автор научно-исследовательских работ, направленных на изучение биологии мягких тканей в области имплантатов
— За день до операции проводится премедикация с помощью специальных препаратов, — рассказывает Александр Есаян. — Даже место укола обрабатывают специальным гелем, чтобы в момент инъекции пациенту было комфортнее. Процесс имплантации проходит под местным обезболиванием с использованием современных анестетиков нового поколения. После процедуры даются рекомендации, назначается плановый осмотр для снятия швов и оценки заживления.
Страх №2. Пока имплантат приживается, придется долго ходить без зубов
В действительности современные технологии позволяют врачам установить имплантаты и сразу после этого или через один-три дня — временную конструкцию. Так пациенту будет легче психологически: не придется стесняться прорехи в зубном ряду. Некоторые типы протезов выполняют лишь эстетическую функцию, но есть и варианты, способные выдерживать жевательную нагрузку — частичную или полную.
Во время консультаций, отмечает Александр Есаян, часто приходится объяснять пациентам, из чего изготовлены имплантаты Osstem. Это один из вопросов, которые задают чаще всего, и ответ на него обычно развеивает опасения, касающиеся отторжения.
При установке корейских систем врачи используют имплантаты из стандартного для мировой хирургии и имплантологии материала — медицинского титана. Врачи ценят его за биоинертность: титан не оказывает негативного влияния на окружающие ткани, не вступает в химические реакции. Организм его как бы не замечает и в результате не отторгает. По статистике, при установке системы Osstem Implant показатель приживаемости достигает 98,7%.*
— Надежность и долговечность результата, достигнутого во время имплантации, зависит от многих факторов. На клиническом этапе это, конечно же, тщательно спланированная операция и правильно изготовленная ортопедическая конструкция, которая будет не только эстетичной, но и функциональной. Дальше, безусловно, уход на дому, использование ирригатора, правильная техника чистки зубов и ортопедических конструкций, желательный отказ от вредных привычек и плановые осмотры. Если соблюдаются все рекомендации, риск осложнений крайне низкий, — подчеркивает Алексей Топчий.
Страх №4. Имплантация — это непосильная финансовая нагрузка
Для многих восстановление зубов становится серьезным вложением. Вписать в бюджет здоровую и красивую улыбку помогает врач. Именно он составляет индивидуальный план лечения, учитывающий финансовые возможности пациента. Каждый этап проговаривается, называется его полная стоимость. Также оплату можно разделить на несколько частей, чтобы она была посильной.
Кроме того, имплантолог может порекомендовать систему более доступного ценового сегмента, например, имплантаты корейской компании Osstem Implant.
По объему экспорта имплантатов Osstem Implant занимает третье место в мире и первое в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее системы используют более чем в 80 странах на 5 континентах.
Продукция производится на собственных высокотехнологичных заводах в Корее и США с контролем качества на всех этапах.
Имплантаты Osstem Implant сертифицированы по всему миру, в том числе в России, Китае, Японии, США, Канаде, Австралии, а также в странах Европы.
У компании есть исследовательский центр (R&D), который включает 10 лабораторий и штат из более чем 500 сотрудников. В его развитие Osstem Implant ежегодно вкладывает 11% своих доходов.
Работа R&D центра ведется в 10 направлениях, включая создание продуктов для костной регенерации, сокращение сроков и улучшение эстетической составляющей лечения.
*Согласно исследованию корейских авторов, приживаемость имплантатов достигает 99,6% в краткосрочной перспективе (изучались результаты установки 522 имплантатов в течение 3 месяцев). Если осуществляется синус-лифтинг, показатель успеха составляет 98,7% при среднем периоде наблюдения в 37,5 месяцев, показало исследование, проведенное сотрудниками Кафедры ортопедии стоматологического факультета университета Кён Хи (Сеул, Южная Корея).