Сезон аллергий: куда бежать, если началось?

Всякий раз с началом весны обостряется или впервые появляется аллергия — такое состояние организма, когда обычно безобидные вещества вызывают неприятные реакции. Может начаться насморк, появиться покраснения кожи, возникнуть отеки или зуд при соприкосновении с пылью, пыльцой растений. Иногда организм реагирует так даже на солнечные лучи! Как справиться с этим и найти корень проблемы, а не бороться с симптомами? Подсказываем, что начать лучше всего с анализов.
Оказывается, существует исследование, которое помогает не только подготовиться к сезону аллергий, но и подобрать аллерген-специфическую терапию, чтобы наслаждаться весенними днями на свежем воздухе, а не бороться с симптомами.
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