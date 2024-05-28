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Сезон аллергий: куда бежать, если началось?

Бороться с симптомами или найти причину: какие анализы можно сдать «на аллергию»

28 мая 2024
Сезон аллергий: куда бежать, если началось?
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Belyjmishka, iStock

Всякий раз с началом весны обостряется или впервые появляется аллергия — такое состояние организма, когда обычно безобидные вещества вызывают неприятные реакции. Может начаться насморк, появиться покраснения кожи, возникнуть отеки или зуд при соприкосновении с пылью, пыльцой растений. Иногда организм реагирует так даже на солнечные лучи! Как справиться с этим и найти корень проблемы, а не бороться с симптомами? Подсказываем, что начать лучше всего с анализов.

Оказывается, существует исследование, которое помогает не только подготовиться к сезону аллергий, но и подобрать аллерген-специфическую терапию, чтобы наслаждаться весенними днями на свежем воздухе, а не бороться с симптомами.

Оно называется «Аллергочип ALEX2® (Allergy Explorer)» и позволяет определить восприимчивость организма к 300 аллергокомпонентам всего одним анализом крови. В него включены наиболее распространенные аллергены, включая пищевые и бытовые, а также общий IgE. Это хороший способ узнать о ранее неизвестных перекрестных аллергенах и незаменим при планировании отпуска в экзотических странах с непривычной для россиян едой.

Сдать кровь и пройти исследование ALEX2® (Allergy Explorer) можно в любом из медицинских офисов дискаунтера «АнализыТУТ». Как найти самый удобный? Посмотреть по ссылке.

«АнализыТУТ» — это новый формат медицинских услуг, призванный доказать, что даже самые сложные исследования могут стоить недорого без потери качества. Компания была создана в 2022 году группой экспертов в области лабораторной диагностики.

«АнализыТУТ» — лабораторная диагностика.

Лицензия №Л041-01137-77/00337633 от 19.06.2018.

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