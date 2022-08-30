Сантиметры любви: как интимная пластика меняет жизнь мужчин

Как понять, что размер члена нормальный? От чего вообще он зависит?

На длину пениса влияют наследственность, генетическая предрасположенность и расовая принадлежность. Последний фактор окружен массой мифов. Например, многие уверены, что наиболее внушительным достоинством отличаются уроженцы юга. В реальности это не более чем миф. Так, средний размер полового члена в Италии составляет 12,5 см, в Греции — 12,8 см, а в Испании — 13,5 см. Это меньше, чем, например, в Норвегии (14,3 см) или Швеции (15,4 см). Для сравнения в России средней длиной полового члена считается 14,2 см.

Величина органа также связана с гормональным фоном. Следует помнить, что у юношей он растет до 20 лет. Все гормональные сбои, колебания тестостерона, нарушения обменных процессов до этого возраста могут повлиять на итоговый размер. Значение имеет и та среда, в которой живет мужчина: экология, уровень загрязненности воздуха и т.д. Наконец, к дополнительным факторам относят травмы и искривление члена.

С точки зрения медицины, маленьким считается пенис, длина которого при эрекции составляет менее 10 сантиметров. Однако понятие нормы здесь достаточно условно. Если нет врожденных аномалий развития, мужчина чувствует себя комфортно и не робеет в интимной жизни — любой размер будет идеальным.