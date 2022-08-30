Сантиметры любви: как интимная пластика меняет жизнь мужчин

Один из способов решить проблему — интимная пластика. С этим термином скорее знакомы женщины. Речь идет о разных процедурах, которые решают проблему неудовлетворенности внешним видом и функцией половых органов. Мужская интимная пластика работает на ту же цель. К ней относятся операции на уздечке, обрезания (не по медицинским показаниям) и, конечно, увеличение и утолщение полового члена. О последних — подробно рассказал
Оперирующий уролог, уролог-онколог
Как понять, что размер члена нормальный? От чего вообще он зависит?
На длину пениса влияют наследственность, генетическая предрасположенность и расовая принадлежность. Последний фактор окружен массой мифов. Например, многие уверены, что наиболее внушительным достоинством отличаются уроженцы юга. В реальности это не более чем миф. Так, средний размер полового члена в Италии составляет 12,5 см, в Греции — 12,8 см, а в Испании — 13,5 см. Это меньше, чем, например, в Норвегии (14,3 см) или Швеции (15,4 см). Для сравнения в России средней длиной полового члена считается 14,2 см.
Величина органа также связана с гормональным фоном. Следует помнить, что у юношей он растет до 20 лет. Все гормональные сбои, колебания тестостерона, нарушения обменных процессов до этого возраста могут повлиять на итоговый размер. Значение имеет и та среда, в которой живет мужчина: экология, уровень загрязненности воздуха и т.д. Наконец, к дополнительным факторам относят травмы и искривление члена.
С точки зрения медицины, маленьким считается пенис, длина которого при эрекции составляет менее 10 сантиметров. Однако понятие нормы здесь достаточно условно. Если нет врожденных аномалий развития, мужчина чувствует себя комфортно и не робеет в интимной жизни — любой размер будет идеальным.
В Интернете рекламируют приборы для увеличения члена — может, стоит попробовать? Или лучше начать с мазей?
Никакие «чудодейственные» мази и гели не способны увеличить член ни в длину, ни в ширину. Единственный более-менее рабочий метод — ношение экстендера. Однако и здесь есть масса подводных камней. Во-первых, это небезопасно для здоровья. При неправильном использовании экстендера может произойти надрыв кавернозных тел и белочной оболочки члена, отвечающих за эрекцию. В результате вместо увеличения пениса можно получить расстройство половой функции. Поэтому применять этот метод можно только после консультации с врачом и под его контролем. Кроме того, экстендер дает лишь незначительный результат. Добиться видимых изменений без хирургического вмешательства невозможно.
Чем грозит неудовлетворенность размерами полового члена?
Она часто становится причиной психологических проблем и комплексов. Зациклившись на сантиметрах, мужчина закрепощается и перестает получать удовольствие от половой жизни. В дальнейшем это может спровоцировать сложности в общении с женщинами.
Как вообще увеличивают член и на какой результат рассчитывать?
Операция по удлинению полового органа называется
Эффект от операции зависит от индивидуальных особенностей организма. В среднем член увеличивается на 1–5 см. После этого пациент проводит в стационаре примерно 1–2 дня. Полное восстановление обычно занимает до двух месяцев, однако вернуться к полноценной половой жизни можно уже через 12–14 дней после хирургического вмешательства. Для лигаментотомии характерен устойчивый результат: повторная операция в подавляющем большинстве случаев не требуется.
Правда ли, что лигаментотомия делает мужчин счастливее? Поделитесь примером!
В моей практике был человек, решившийся на увеличение члена в достаточно зрелом возрасте — около 45 лет. В семейной жизни он вполне состоялся: был женат, имел троих детей. Да и член у него отнюдь не был маленьким — около 13 см, что близко к среднестатистической для России длине. Тем не менее, он всю жизнь страдал от психологической травмы, полученной в ранней юности. Тогда во время походов в баню над его размером, что называется, посмеивались. Пациент несколько десятилетий боролся с комплексами, безуспешно обращался к психологам и в конце концов решил прибегнуть к операции. Результат в плюс три сантиметра его более чем удовлетворил. Теперь, со слов мужчины, он не только ощущает себя счастливым, но и может ходить в баню безо всякого стеснения.
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Материал подготовлен специально медицинского центра «СМ-Клиника».
Лицензия ЛО-78-01-009995 от 16 июля 2019 года.