Родить нельзя откладывать: помогут ли современные репродуктивные технологии обмануть возраст

Репродуктивный «техосмотр»

Репродуктологи советуют проверять овариальный резерв раз в год или два — это полезно для того, чтобы строить репродуктивные планы на будущее.

— У нас запущена программа «Овариальный чекап» — консультации репродуктолога и измерение уровня Антимюллерова гормона (AMG), показывающего уровень овариального резерва, — рассказала Светлана Паскарь.

Тарас Янчук считает, что лучше все же рассматривать этот вопрос не в период острой необходимости, а в рамках обычных консультаций гинеколога и общей оценки здоровья — не обязательно для этого сразу привлекать специалиста-репродуктолога. В женских консультациях в рамках профосмотров стоит обсудить планы на беременность — как раз тогда врач может предупредить об особенностях: с учетом, например, возраста или данных УЗИ и гормонального мониторинга овариального резерва.

— Состояние яичников может меняться, есть множество генетических факторов, вызывающих изменения раньше традиционных сроков снижения овариального резерва, — добавил он.

Юлия Волкова выделила в обследовании профилактическую часть, когда каждый гинеколог на приеме должен спрашивать пациентку о ее планах — буквально с 18 лет.

— Тогда истощение яичников можно «поймать» на ранних стадиях, когда пациентка о нем может и не догадываться, — говорит она. — Тут важно обучить амбулаторное звено вести эти разговоры. И второй вид обследования — когда женщина уже задалась вопросом деторождения. Грамотнее пойти сразу к репродуктологу, который уже оценит результаты тестов чекапа — гормоны, ультразвук и показатель овариального резерва. Нередко, когда результат теста негативный и овариальный резерв низкий, пациентка 30+ лет при отсутствии партнера может упасть духом и потерять надежду. Далеко не все они готовы к конструктивным решениям — часто это их отпугивает, и мы теряем таких пациенток. Упускается момент, когда мы могли бы заморозить яйцеклетку и заложить эту возможность на будущее. Поэтому я бы советовала в момент консультации профильного специалиста, возможно, проводить и консультацию репродуктивного психолога.

Репродуктивный чекап — расплывчатое понятие, считает Елена Жигалова. Можно разделить женщин на планирующих беременность — у них есть мотивация, но нет полного понимания, зачем это делать, или нет партнера, или же у них пока просто не получается. И есть женщины, которые пока не хотят рожать, — уже выросло поколение ответственных, которые планируют все заранее.

— Процент бесплодия в стране растет — хорошо бы отслеживать свое репродуктивное состояние, — считает она. — Самое простое — ходить раз в год к гинекологу. Он проведет оценку репродуктивной функции и овариального резерва с помощью УЗИ и измерения АМГ, который показывает количество фолликулов. Недавно главный репродуктолог России привел такие данные: за 20 лет распространение мужского бесплодия выросло более чем в два раза, а доля мужчин с этим диагнозом выросла на 80%. Так что не стоит забывать и о мужчине в паре — ему нужно сделать спермограмму.

— Пациентки, которые к нам приходят, осведомлены о гормонах и о том, как они работают, но почему-то возраст первого рождения все равно сдвигается все дальше, — продолжила Маргарита Чежина. — Мне кажется, большую роль здесь должны играть женские консультации, которые можно направить в эту сторону, добавив к ежегодному профосмотру обязательный анализ на АМГ. Полный же репродуктивный чекап — это отдельный осмотр гинеколога, УЗИ и анализы для женщины и параллельные консультации партнера у андролога.

Владислав Корсак напомнил, что репродуктивный «чекап» начинается при рождении ребенка, в стандарт осмотра врача педиатра (неонатолога) входит оценка развития наружных половых органов. Этот контроль должен продолжаться в течение детства и тем более в подростковом возрасте, иначе может оказаться поздно.

— Наша цель как вида — плодиться и размножаться, но произошло смещение общественного сознания в сторону других приоритетов. В стране есть регионы в нашей стране, например Дагестан, где при регистрации брака молодоженов тут же вносят в базу республиканского центра планирования семьи и репродукции. Не позже чем через год с ними связываются узнать, как дела насчет детей, этот вопрос контролируется. Там вступают в брак именно чтобы рожать, — подчеркнул он.