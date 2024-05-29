Ринопластика: как это происходит на самом деле

— Как выбирается метод выполнения ринопластики? И, самое главное, как он влияет на результат?
— Два основных вида ринопластики отличаются по доступу — открытая и закрытая. Если объяснять совсем просто, то при закрытой разрезы выполняются внутри носа, а при открытой — такие же разрезы внутри плюс ещё один снаружи.
На первый взгляд кажется, что «закрытый» метод лучше. Но в сложных случаях оптимальный эстетический эффект даст именно открытый. В обеих техниках одинаковое число разрезов, за исключением маленького под носом, и это вряд ли как-то сильно повлияет на разницу в реабилитации.
Также ринопластику делят по методике воздействия на ткани — сохраняющая и структурная. Сохраняющая менее травматична и даёт более натуральный результат. При структурной формируется жёсткий каркас носа. Такая методика подходит при коррекции деформаций после травм. Жёсткие конструкции также подойдут носам с плотной кожей — а это очень распространённая ситуация.
Важно донести до пациентов мысль: нет одной уникальной и единственно верной методики. Всё решается исходным состоянием тканей и комбинацией способов.
— Какие основные страхи или барьеры пациенты преодолевают на пути к идеальному носу?
— Чаще всего, конечно, люди перед операцией думают о наркозе: как он проходит и как будут себя чувствовать после. Сейчас анестезия совсем другого поколения — она комфортна для пациента. А для безопасности перед операцией пациент проходит обследование.
Ещё один популярный страх — что будет сложно дышать после операции. Да, есть и отёк, и небольшой дискомфорт в первые дни, однако поверьте: никто ещё не задохнулся после ринопластики. В тех случаях, когда это необходимо, ставятся сплинты. Это силиконовые пластинки с трубками для облегчения дыхания после операции. Удаляют их через 1-2 дня.
И ещё один момент. Когда-то для выполнения ринопластики хирурги применяли молоток. Согласитесь, не очень приятно это даже представлять. В нашей клинике используется ультразвуковой пьезоаппарат. Операция становится деликатнее, а значит, быстрее и проще будет восстановление.
— А правда, что у одного и того же пластического хирурга получаются похожие носы?
— В принципе вариантов формы не так много. Чаще всего пластический хирург устраняет горбинку или придаёт носу чуть вздёрнутости. Но каждое лицо индивидуально. И пластический хирург, прежде чем выполнить ринопластику, учитывает множество факторов. Так что, при всём желании, сделать точь-в-точь одинаковые носы просто не получится.
А потом, не будем забывать: пластическая хирургия — это не только про эстетику. Часто нужно исправить внутренние структуры носа для лечения затруднённого дыхания. Эта операция называется риносептопластика — и она, помимо красоты, даёт новое качество жизни.
Клиника Пирогова лицензия ЛО-78-01-010111 27.08.2019