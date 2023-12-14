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Пора заняться здоровьем. Полезные исследования для новогодних праздников

В новогодние праздники можно не только отдохнуть и побыть с семьей, но и уделить время здоровью. Например, пройти комплексное обследование: посещение медицинского офиса занимает не так уж много времени, но при этом позволяет проверить сразу несколько показателей организма за одно взятие биоматериала.

14 декабря 2023
Пора заняться здоровьем. Полезные исследования для новогодних праздников
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Работа — особенно в авральном режиме и без отпусков — часто становится причиной усталости и стрессов. Отдых в длинные выходные может помочь, но в некоторых случаях этого недостаточно – когда причина постоянного утомления скрывается в организме. Выявить ее поможет комплекс «Управляй усталостью. Эффективно борись с усталостью и стрессом». Он включает анализ крови (в том числе СОЭ и лейкоцитарная формула), общий анализ мочи с микроскопией осадка, анализы на ферритин, витамин D и тиреотропный гормон.

Сидячий образ жизни, вредные привычки и избыточное потребление фастфуда привели к тому, что заболевания сердца и сосудов стали ведущей причиной смертности в мире. Вовремя обнаружить отклонения и патологии поможет комплекс «Не рискуй! Оцени состояние сосудов и сердца». Это общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, скрининг системы гемостаза, проверка на тиреотропный гормон, не ЛПВП-холестерин, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности.

Всегда ли полезен спорт? Ответить на этот сложный вопрос поможет комплекс «На спорте? Оцени риски своего физического состояния». В его составе общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза и общий анализ мочи с микроскопией осадка. На основании полученных показателей можно вовремя заметить проблемы и скорректировать нагрузки вместе с лечащим врачом.

Откуда берется энергия для жизни? У каждого свои способы ее восстановления: медитация, чтение, хобби или общение с друзьями. Но истинный ее источник — внутри организма. Комплекс «Будь в тонусе. Поддержи свою энергию и жизненный тонус» — для того, чтобы следить за уровнем энергии и вовремя понимать, когда необходим отдых. В его состав входят ферритин, витамин D, глюкоза и тиреотропный гормон.

Одна из частых причин общего недомогания — анемия, при которой весь организм лишается необходимого количества кислорода. Выявить ее поможет комплекс «Риски анемии. Профилактика и контроль анемии», включающий общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, ферритин, железо и фолиевую кислоту.

Самостоятельно интерпретировать результаты анализов не нужно — «расшифровать» их и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

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