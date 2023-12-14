Пора заняться здоровьем. Полезные исследования для новогодних праздников

Лаборатория «ЛабКвест» предлагает программу доступной диагностики из
Работа — особенно в авральном режиме и без отпусков — часто становится причиной усталости и стрессов. Отдых в длинные выходные может помочь, но в некоторых случаях этого недостаточно – когда причина постоянного утомления скрывается в организме. Выявить ее поможет комплекс «Управляй усталостью. Эффективно борись с усталостью и стрессом». Он включает анализ крови (в том числе СОЭ и лейкоцитарная формула), общий анализ мочи с микроскопией осадка, анализы на ферритин, витамин D и тиреотропный гормон.
Сидячий образ жизни, вредные привычки и избыточное потребление фастфуда привели к тому, что заболевания сердца и сосудов стали ведущей причиной смертности в мире. Вовремя обнаружить отклонения и патологии поможет комплекс «Не рискуй! Оцени состояние сосудов и сердца». Это общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, скрининг системы гемостаза, проверка на тиреотропный гормон, не ЛПВП-холестерин, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности.
Всегда ли полезен спорт? Ответить на этот сложный вопрос поможет комплекс «На спорте? Оцени риски своего физического состояния». В его составе общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза и общий анализ мочи с микроскопией осадка. На основании полученных показателей можно вовремя заметить проблемы и скорректировать нагрузки вместе с лечащим врачом.
Откуда берется энергия для жизни? У каждого свои способы ее восстановления: медитация, чтение, хобби или общение с друзьями. Но истинный ее источник — внутри организма. Комплекс «Будь в тонусе. Поддержи свою энергию и жизненный тонус» — для того, чтобы следить за уровнем энергии и вовремя понимать, когда необходим отдых. В его состав входят ферритин, витамин D, глюкоза и тиреотропный гормон.
Одна из частых причин общего недомогания — анемия, при которой весь организм лишается необходимого количества кислорода. Выявить ее поможет комплекс «Риски анемии. Профилактика и контроль анемии», включающий общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, ферритин, железо и фолиевую кислоту.
Самостоятельно интерпретировать результаты анализов не нужно — «расшифровать» их и определить дальнейшие медицинские действия поможет
Лицензия № ЛО-77-01-013785 от 19 января 2019 года
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