Похожа на ОРВИ, но опаснее: как распознать атипичную пневмонию

Наиболее частые возбудители пневмонии — пневмококк, гемофильная палочка, золотистый стафилококк, вирус гриппа, аденовирусы, риновирусы и коронавирусы. Они вызывают относительно предсказуемое течение болезни. Тем не менее, существуют и атипичные патогены — например, Mycoplasma pneumoniae (микоплазма) и Chlamydia pneumoniae (хламидия), — которые требуют особого внимания и иного подхода к лечению.
Эпидемия атипичной пневмонии среди детей недавно возникла в Китае. У зараженных часто наблюдается субфебрильная температура (не выше 37°C), постоянный кашель, не реагирующий на муколитики, а также усталость, снижение способности к обучению и физической активности. Помимо этого, у детей ослабляется иммунитет — после выздоровления они чаще болеют. Сейчас врачи полагают, что эпидемия связана с распространением Mycoplasma pneumonia в детских коллективах.
Стандартные антибиотики не действуют против Mycoplasma pneumonia: у этой бактерии нет клеточной стенки. Против таких возбудителей существуют отдельные категории лекарств, но их использование требует точной уверенности в типе инфекции. В противном случае бесконтрольный прием антибиотиков лишь способствует формированию устойчивости микробов к ним, что усложняет лечение других бактериальных инфекций в будущем.
Еще одна особенность подобных микроорганизмов заключается в их способности «пробуждаться» после ослабления иммунитета хозяина. Другими словами, атипичную пневмонию может инициировать другая инфекция, которая ослабляет организм и создает благоприятное окружение для развития других заболеваний.
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