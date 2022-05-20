Почему мужчины живут меньше женщин, и другие особенности здоровья по гендерному признаку

О причинах проблем со здоровьем у мужчин, о том, как их решает современная медицина и почему не стоит безоговорочно доверять рекламе и интернету — рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера».
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин при Комитете по здравоохранению СПб, д.м.н., профессор кафедры урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, уролог-андролог клиники репродукции ICLINIClongreads.doctorpiter.ru/iclinic_kurenkov
Российские мужчины живут на 13 лет меньше женщин. Такую статистику привел
— В России принимаются и реализуются различные программы по охране здоровья материнства и детства, но до сих пор не было ни одной адресованной охране здоровья мужчин. Может, поэтому они живут меньше женщин? — задается он вопросом.
По словам Куренкова, жизни мужчин уносят, прежде всего, сердечно-сосудистые и онкологические болезни: «Мужчины более женщин подвержены стрессам, травмам, различным половым расстройствам. Они чаще женщин употребляют алкоголь и сигареты. И если женщины, лучше-хуже, но все-таки заботятся о своем собственном здоровье, то мужчины, напротив, считают чуть ли не зазорным обращаться к специалистам. Пока не приспичит».
к.м.н., хирург-уролог, онколог, заведующий оперативной урологии клиники «Скандинавия»longreads.doctorpiter.ru/skand_idrisov
Но все-таки общий тренд на ЗОЖ не обошел стороной и мужчин, пусть и не всех.
— Отношение к своему здоровью у мужчин очень разное, — комментирует
В результате и получается, что в среднем мужчины живут меньше женщин.
— В какой-то степени это расплата за реализацию гендерных ролей — т. е. за свою «силу» относительно женщины, — считает Шамиль Идрисов. — Необходимость быть добытчиком в семье, более тяжелый физический труд, да и вредных привычек, по статистике, у мужчин больше, чем у женщин. При этом не надо забывать и про снижающийся с возрастом гормональный фон — т.е. уровень андрогенов. В совокупности все эти факторы, наверное, и приводят к снижению продолжительности мужской жизни.
Не все сразу ясно
Среди проблем именно половой сферы у мужчин врачи андрологи и урологи выделяют несколько основных позиций. И первая из них — эректильная дисфункция — наиболее на слуху из-за навязчивой рекламы в Интернете и по телевизору.
— Важная проблема — расстройство половой функции, либо связанное с ее ослаблением, либо в виде преждевременного семяизвержения, которые создают массу проблем, в том числе психологического свойства. — рассказывает Шамиль Идрисов.
К счастью, большинство этих проблем врачи-урологи могут решить, проблема только в том, что многие из них никак не дают о себе знать — и диагностировать их можно только на осмотре врача или при более серьезном обследовании.
Проще всего, когда пациент видит изменения — например, изменяются размеры и форма половых органов из-за различных новообразований, либо появляются симптомы расстройства мочеиспускания — в таких случаях пациент, как правило, не тянет с визитом к врачу, чтобы выяснить, что с ним происходит, говорит Шамиль Идрисов.
Но не все проблемы проявляются так наглядно, и не обо всех признаках может знать непрофессионал. Поэтому есть необходимость проходить профилактические обследования у врача-уролога, это и осмотры, и инструментальные методы — УЗИ при необходимости, а также лабораторные и лучевые обследования. И уже на основании их можно более уверенно говорить, есть проблемы или нет.
Ищите глубже
Если говорить о лечении расстройств половой функции, то мужчины часто чувствуют себя неловко перед врачами. Поэтому они ищут другие способы решить проблему — в интернете и телевизоре.
— Не всегда то, что показывают, может быть правильным лечением, — предостерегает Шамиль Идрисов. — Я вообще считаю, что рекламы лекарственных препаратов не должно быть. В любом случае, лучше бы проконсультироваться у врача.
— Мужчины остаются один на один со своими проблемами, — соглашается Александр Куренков. — В последнее время для них главный советчик по здоровью — реклама на телевидении и в Интернете.
Между тем, у врачей сегодня имеется неплохой арсенал для того, чтобы помочь пациентам с расстройством половой функции.
— Сегодня эта проблема может лечиться препаратами ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5) — это известные всем лекарства, — говорит Шамиль Идрисов. — Эти препараты помогают решить проблемы половой дисфункции, но обязательно, чтобы лечение происходило под контролем врача — нужно правильно подбирать дозу препарата и режим его приема. Тогда можно рассчитывать на положительный эффект.
Он рассказал, что в ряде случаев пациентам предлагается постоянный многомесячный прием, чтобы функция полностью восстановилась после лечения. Но не всегда эта схема работает, и тогда препараты принимают «по потребности», отметил Шамиль Идрисов. То есть за 20-30 минут до предполагаемого полового контакта пациент принимает таблетку и решает этим свои проблемы. «Бояться этих препаратов не нужно, те препараты, которые назначают врачи, безопасны, сертифицированы, и их безопасность проверена медицинским урологическим сообществом», — подчеркивает Шамиль Идрисов. Бывает и так, что препарат в виде таблеток вообще не работает. В таком случае есть альтернативные методы лечения — так же по требованию выполнение инъекций в тело полового члена перед предполагаемым половым контактом, что позволяет мужчине вести полноценную жизнь.
— Если же ни то, ни другое не работает, то существует возможность лечения хирургическим методом, — уточняет —. — Во время операции устанавливается протез, который создает определенную ригидность полового члена и дает возможность вести половую жизнь.
При этом Александр Куренков призывает смотреть глубже, потому что такое распространенное заболевание мужчин, как нарушение эрекции, напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов, инсультов.
— Дело в том, что все эти заболевания — и нарушение эрекции, и инфаркт миокарда — имеют одну природу — нарушение сосудистой проходимости, — поясняет Куренков. — Чем меньше диаметр сосуда, тем быстрее наступает сосудистая катастрофа. У каждого уролога-андролога есть немало пациентов, которые годами страдают диабетом, сердечной недостаточностью, атеросклерозом, гипертонией. Но не бегут к врачу. Они вполне спокойно относятся к этим проблемам. И обращаются лишь тогда, когда у них возникает проблема в спальне. И бывают очень удивлены, если после всестороннего обследования им назначена не таблетка для спального благополучия, а комплексное лечение основных заболеваний.
Ради будущего
Среди других проблем важно отметить мужское бесплодие.
— Известно, что при частоте бесплодных браков, равной 15% и выше (критический уровень), проблема бесплодия приобретает государственное значение, — утверждает Александр Куренков. — По данным многих исследователей, частота бесплодного брака в России составляет 15-17% и имеет тенденцию к росту. Почти в половине случаев именно нарушение мужской репродуктивной функции становится причиной бездетности.
— Бесплодием считается невозможность пары иметь детей при регулярной половой жизни на протяжении года, — объясняет Шамиль Идрисов. — Причиной может и мужской фактор, и женский, и несочетанный фактор, и идиопатический — когда, вроде, все хорошо, а беременность не наступает.
Он рассказывает, что мужское бесплодие диагностируется в первую очередь на основании спермограммы, где оцениваются количество, качество сперматозоидов, и можно сделать заключение — достаточно ли этого для естественного зачатия ребенка.
— Если же параметры занижены, то нужно выяснить причины — провести обследование: узи и лабораторные анализы, чтобы уточнить природу изменений, — продолжил Шамиль Идрисов. — Также немаловажен сбор правильного анамнеза. Например, проблема может быть следствием перенесенных в детстве инфекций. Так, после паротита (в простонародье — свинки) могут происходить необратимые изменения сперматогенного эпителия, и у мужчины возникает бесплодие.
— Наряду с известными причинами, приводящими к снижению мужской фертильности, в последнее время увеличивается число больных с идиопатическими формами нарушения сперматогенеза, — дополнил Александр Куренков. — По некоторым данным, идиопатическое бесплодие является результатом воздействия стрессов и неблагоприятных факторов окружающей среды.
В процессе восстановления репродуктивного здоровья семьи наряду с урологами или гинекологами должны участвовать и эндокринологи, репродуктологи.
После того, как определены причины, выбирается способ лечения. Например, такое заболевания как варикоцеле можно устранить хирургическим путем, параметры спермограммы улучшатся и в будущем можно будет зачать ребенка естественным путем.
Но иногда, по словам Шамиля Идрисова, изменения бывают настолько выраженными, что положительный эффект от лечения все равно будет недостаточным для естественного зачатия. Тогда на помощь паре приходят вспомогательные репродуктивные технологии, в первую очередь, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
— Работа должна идти на результат, — подчеркивает Александр Куренков. — И если в семье не рождается ребенок, можно считать, что все усилия были потрачены впустую. Современная система оказания медицинской помощи мужчинам с нарушениями репродуктивного здоровья ни структурно, ни организационно, ни ресурсно не соответствует масштабам проблемы. Системный подход к организации данного вида помощи, повышение его доступности, информированности населения — только часть необходимых мероприятий.
По его словам, необходимо повысить выявляемость заболеваний на уровне первичного звена, а для этого нужно разработать научно обоснованные скрининговые программы.
Восполнить недостаток
Еще одна серьезная проблема — андрогенодефицит, т.е. снижение уровня мужских половых гормонов. По словам Александра Куренкова, с возрастом, по разным причинам, некоторые гормоны начинают выделяться вне пределов нормы, что приводит к значительному ухудшению самочувствия и снижению качества жизни. Причем для мужчин опасен и низкий уровень гормонов, и высокий.
— Все это приводит не только к снижению половой функции, но и может вызывать серьезные проблемы в общем состоянии и самочувствии, когда снижается трудоспособность, потребность в двигательной активности, эмоциональный фон становится депрессивным, нередко все это сопровождается появлением лишнего веса, — описывает Шамиль Идрисов. — Это, безусловно, требует обследования и коррекции.
Александр Куренков отмечает: ситуация усугубляется тем, что 60-65% мужчин — курильщики, при этом 20% начали курить ещё в подростковом возрасте, 19-26% населения злоупотребляет алкоголем.
— Курение и алкоголь оказывают прямое влияние на гормональный фон, потому что тормозят работу гипофиза, продуцирующего жизненно необходимые гормоны, — поясняет он. — Исходя из того, что мужчины более склонны к употреблению спиртных напитков и табакокурению, возрастные гормональные нарушения у них наступают раньше и проходят тяжелее, чем у женщин. Первые симптомы андрогенодефицита наблюдаются уже в 35-летнем возрасте и даже раньше, а уже в 40 лет на фоне гормонального дисбаланса развиваются хронические заболевания (атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа).
Единственный способ нормализации баланса гормонов — замещающая гормонотерапия, проводимая строго под наблюдением врача. Выявляют гормональные нарушения у мужчин уролог-андрологи и эндокринологи. Показаться этим врачам нужно при первых признаках гормональных проблем — изменении веса, формы фигуры, выпадении волос, снижении половой активности.
— Мы предлагаем восполнить недостаток гормонов с помощью препаратов, — рассказывает Шамиль Идрисов. — Это и гели, которые наносятся на кожу, и внутримышечные инъекции, которые делаются с интервалом 1 раз в 10-12 недель. Такое лечение восстанавливает уровень мужских гормонов и устраняет проблемы с половой функцией, и с активность, нормализуется самочувствие, настроение — все приходит в норму.
Эффективность гормонотерапии зависит от возраста пациента.
— Чем раньше мужчина обратится за помощью, тем эффективнее будет лечение, — настаивает Александр Куренков. — 60-летний мужчина, имеющий явные проявления андрогенодефицита, будет восстанавливаться гораздо дольше и тяжелее, чем 42-летний пациент, почувствовавший первые признаки нехватки гормонов. А вовремя назначенная гормонотерапия улучшает качество и продолжительность жизни, предотвращая наиболее распространённые опасности андрогенной недостаточности — инфаркт миокарда, инсульт, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, тахикардию, сахарный диабет, опухоли предстательной железы.
Ничего особенного
В то же время профилактика именно интимных проблем — помимо визитов к врачу урологу и андрологу — вполне вписывается в современные понятия о здоровом образе жизни.
— В целом здоровье организма — это и здоровье половой системы, — говорит Шамиль Идрисов. — Достаточная двигательная активность, правильное питание, отсутствие ненужных стрессов, а если говорить о каких-то мерах, связанных с половой сферой — регулярная половая жизнь. Плюс профилактические визиты к врачу — ведь чем раньше выявлена проблема, тем эффективнее она поддается лечению.