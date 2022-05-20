Почему мужчины живут меньше женщин, и другие особенности здоровья по гендерному признаку

Ищите глубже

Если говорить о лечении расстройств половой функции, то мужчины часто чувствуют себя неловко перед врачами. Поэтому они ищут другие способы решить проблему — в интернете и телевизоре.

— Не всегда то, что показывают, может быть правильным лечением, — предостерегает Шамиль Идрисов. — Я вообще считаю, что рекламы лекарственных препаратов не должно быть. В любом случае, лучше бы проконсультироваться у врача.

— Мужчины остаются один на один со своими проблемами, — соглашается Александр Куренков. — В последнее время для них главный советчик по здоровью — реклама на телевидении и в Интернете.

Между тем, у врачей сегодня имеется неплохой арсенал для того, чтобы помочь пациентам с расстройством половой функции.

— Сегодня эта проблема может лечиться препаратами ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5) — это известные всем лекарства, — говорит Шамиль Идрисов. — Эти препараты помогают решить проблемы половой дисфункции, но обязательно, чтобы лечение происходило под контролем врача — нужно правильно подбирать дозу препарата и режим его приема. Тогда можно рассчитывать на положительный эффект.

Он рассказал, что в ряде случаев пациентам предлагается постоянный многомесячный прием, чтобы функция полностью восстановилась после лечения. Но не всегда эта схема работает, и тогда препараты принимают «по потребности», отметил Шамиль Идрисов. То есть за 20-30 минут до предполагаемого полового контакта пациент принимает таблетку и решает этим свои проблемы. «Бояться этих препаратов не нужно, те препараты, которые назначают врачи, безопасны, сертифицированы, и их безопасность проверена медицинским урологическим сообществом», — подчеркивает Шамиль Идрисов. Бывает и так, что препарат в виде таблеток вообще не работает. В таком случае есть альтернативные методы лечения — так же по требованию выполнение инъекций в тело полового члена перед предполагаемым половым контактом, что позволяет мужчине вести полноценную жизнь.

— Если же ни то, ни другое не работает, то существует возможность лечения хирургическим методом, — уточняет —. — Во время операции устанавливается протез, который создает определенную ригидность полового члена и дает возможность вести половую жизнь.

При этом Александр Куренков призывает смотреть глубже, потому что такое распространенное заболевание мужчин, как нарушение эрекции, напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов, инсультов.

— Дело в том, что все эти заболевания — и нарушение эрекции, и инфаркт миокарда — имеют одну природу — нарушение сосудистой проходимости, — поясняет Куренков. — Чем меньше диаметр сосуда, тем быстрее наступает сосудистая катастрофа. У каждого уролога-андролога есть немало пациентов, которые годами страдают диабетом, сердечной недостаточностью, атеросклерозом, гипертонией. Но не бегут к врачу. Они вполне спокойно относятся к этим проблемам. И обращаются лишь тогда, когда у них возникает проблема в спальне. И бывают очень удивлены, если после всестороннего обследования им назначена не таблетка для спального благополучия, а комплексное лечение основных заболеваний.