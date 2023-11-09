Петербуржцы смогут записаться на бесплатную консультацию дерматолога и ревматолога

МБОО «Возрождение» при участии «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» и поддержке биотехнологической компании BIOCAD проводит кампанию, цель которой — повысить уровень диагностики псориаза и псориатического артрита и привлечь общественное внимание к проблемам людей с тяжелыми хроническими кожными заболеваниями. Это возможность для пациентов с псориазом избежать рисков прогрессирования псориатического артрита и вовремя взять заболевание под контроль.
Псориаз — хроническое неинфекционное рецидивирующее заболевание. Преимущественно оно поражает кожу: проявляется зудом и образованием красных высыпаний, которые затем сливаются в бляшки, покрываются серебристыми чешуйками и сильно шелушатся.
Главный дерматовенеролог Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Константин Разнатовский отметил, что более 90% кожных патологий связано с реакциями, происходящими внутри организма. Болезнь протекает тихо, скрытно, но выдаёт реакцию в виде высыпаний на коже.
Среди хронических кожных заболеваний псориаз занимает лидирующее место:1 им болеют около 3% россиян.2 При этом, по данным разных авторов, у 30% пациентов с псориазом диагностируется псориатический артрит.3 И вопрос ранней диагностики первого заболевания тесно связан с предотвращением второго.
Псориатический артрит (ПсА) — это хроническое заболевание, которое может привести к инвалидности3. У больных в воспалительный процесс вовлекаются не только суставы, позвоночник и сухожилия, но и ногтевые пластины, кишечник и органы зрения.
Пациента с псориатическим артритом должны наблюдать два специалиста — дерматолог и ревматолог, и для большей эффективности лечения необходимы консультации у врачей этих профилей. Однако получить их бывает трудно, поэтому болезнь в некоторых случаях удается распознать только на поздней стадии.
Другая проблема пациентов, страдающих псориазом и псориатическим артритом, — реакция окружающих из-за низкой осведомленности о неинфекционной природе заболевания и особенностях ее течения. Часто на этом фоне у пациентов развивается депрессивное состояние с самыми серьезными последствиями.
Записаться на бесплатную информационную консультацию* у специалистов в рамках социальной акции «Здоровая кожа — здоровые суставы» можно по телефону или на сайте акции.
Телефон для записи на консультацию: + 7 (812) 223-75-70
Проверить себя на наличие признаков псориатического артрита и записаться на консультацию можно по ссылке на сайте псориазартритспб.рф.
*акция «Здоровая кожа — здоровые суставы» проводится с 1 ноября до 31 декабря 2023, консультация специалиста включает осмотр кожных покровов и слизистых, постановку предварительного диагноза, назначение необходимых исследований.
Организатор социальной акции — МБОО «Возрождение»
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