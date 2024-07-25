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Отпуск с последствиями: зачем нужна правильная диагностика кишечных инфекций

Отдых на жарких курортах часто сопровождается риском подхватить кишечную инфекцию. Недоброкачественная еда и вода, несоблюдение гигиенических норм — все это способствует заражению. Проблема может проявиться уже на отдыхе или по возвращении домой, вызывая расстройства ЖКТ и другие неприятные симптомы.

25 июля 2024

Отпуск с последствиями: зачем нужна правильная диагностика кишечных инфекций
Источник:

molchanovdmitry, iStock

Часто, вернувшись из отпуска, мы обнаруживаем, что проблемы с кишечником не исчезли. Симптомы могут быть в стертой форме, но при этом не проходить и все равно причинять дискомфорт. В таких случаях очень важно не игнорировать свое состояние и правильно диагностировать возбудителя заболевания. Нужно это и для того, чтобы не стать разносчиком инфекции и не заразить друзей или коллег.

Определение точного возбудителя кишечной инфекции — ключ к эффективному лечению. Вирусы и бактерии вызывают схожие симптомы, но лечатся по-разному. В таких случаях необходима дифференциальная диагностика методом ПЦР — она помогает выявить конкретного возбудителя и подобрать наиболее подходящую терапию.

Отпуск с последствиями: зачем нужна правильная диагностика кишечных инфекций
Источник:

Mariia Skovpen, iStock

Среди возбудителей кишечных инфекций можно выделить шигеллы, сальмонеллы, кампилобактерии, а также различные вирусы. Дифференциальная диагностика методом ПЦР позволяет быстро определить возбудителя, что способствует назначению рационального лечения и выздоровлению.

Для диагностики кишечных инфекций лаборатория «ЛабКвест» предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР. Этот анализ позволяет выявить ДНК и РНК различных микроорганизмов, вызывающих подобные заболевания, и точно определить возбудителя. Пройти исследование можно в любом медицинском офисе «ЛабКвест». Обычно результаты готовы через 1 день с момента поступления биоматериала в лабораторию. А «расшифровать» их и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q». Узнать адрес ближайшего офиса можно на интерактивной карте.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017

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