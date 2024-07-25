Отпуск с последствиями: зачем нужна правильная диагностика кишечных инфекций

Часто, вернувшись из отпуска, мы обнаруживаем, что проблемы с кишечником не исчезли. Симптомы могут быть в стертой форме, но при этом не проходить и все равно причинять дискомфорт. В таких случаях очень важно не игнорировать свое состояние и правильно диагностировать возбудителя заболевания. Нужно это и для того, чтобы не стать разносчиком инфекции и не заразить друзей или коллег.
Определение точного возбудителя кишечной инфекции — ключ к эффективному лечению. Вирусы и бактерии вызывают схожие симптомы, но лечатся по-разному. В таких случаях необходима дифференциальная диагностика методом ПЦР — она помогает выявить конкретного возбудителя и подобрать наиболее подходящую терапию.
Среди возбудителей кишечных инфекций можно выделить шигеллы, сальмонеллы, кампилобактерии, а также различные вирусы. Дифференциальная диагностика методом ПЦР позволяет быстро определить возбудителя, что способствует назначению рационального лечения и выздоровлению.
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Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017