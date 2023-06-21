— В кластере биотехнологий мы развиваем пять направлений, которые соотносятся с мировыми трендами. Первое — это фармацевтика. Здесь в первую очередь онкология, лечение орфанных заболеваний. Акцент на те заболевания, которые раньше не были излечимы, а сейчас с помощью новых технологий генно-клеточных могут быть излечимы. Второе — медицинская техника, приборы и тут же реабилитация. Причем она связана не только с последними событиями, но и в целом с тем, что население все больше страдает от стрессов, переутомления. Поэтому у нас более 70 стартапов сейчас так или иначе связаны с реабилитацией и профилактикой здоровья. Образование врачей, пациентов, цифровое здравоохранение — все это по-прежнему в тренде. Также востребована сейчас корпоративная медицина, крупные компании могут позволить себе внедрять новейшие технологии для поддержания здорового образа жизни своих сотрудников. И если раньше мы видели только в офисах Google или Apple комнаты для релаксации, массажные кресла, возможность проведения сессий с психологами и т.п., то теперь такое есть и у нас — например, в «Сбере» и «ВКонтакте». Компании понимают, что лучше беречь здоровье сотрудников, тогда можно сильно сэкономить на их больничных.