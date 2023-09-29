Лежать на пляже недостаточно: главный врач санатория объяснил, как отдыхать с пользой для здоровья

«Современные горожане находятся в состоянии хронического стресса. Обычный пассивный отдых — например, если вы просто лежите на пляже — эту проблему не решает, — объясняет Ольга Богуш. — Необходимо оценить состояние своего организма и поддержать его в борьбе с физическими и психологическими последствиями стресса. Это как раз можно сделать с помощью санаторно-курортного лечения. Именно оно позволяет выделить время на заботу о здоровье. За 10–21 день вы успеете осуществить диагностику, получить рекомендации врача и пройти курс лечения, так как в санаторных комплексах есть и профильные специалисты, и необходимые процедуры».
По словам Ольги Богуш, отдых в санатории дает долговременный накопительный эффект, положительная динамика которого сохраняется в течении 3–6 месяцев.
«Санаторный отдых способствует улучшению самочувствия и повышению работоспособности, — уточняет эксперт. — Поэтому при выписке мы рекомендуем гостям приезжать в санаторий каждые 6 месяцев. Если не получается, то хотя бы раз в год. Так вы создаете задел по состоянию здоровья на следующий рабочий период».
Ключевое преимущество современных санаторно-курортных комплексов в том, что они позволяют отпуску остаться отпуском и не превратиться в исключительно лечебное мероприятие. Премиальный сервис в отеле, развлекательная программа по вечерам, релакс в спа, высокая кухня ресторанов, фотосессии для соцсетей, прогулки по историческим местам — в санатории вы именно отдыхаете. А забота о здоровье органично встраивается в драгоценное «время для себя». Как это работает? Разбираемся на примере санатория «Плаза», Кисловодск.
Природа — рядом
Территория санатория бережно вписана в природный пейзаж и расположена у входа в один из крупнейших национальных парков Европы, площадь которого 966 гектаров. Это главная достопримечательность и визитная карточка Кисловодска, курорта с двухсотлетней историей. Парк известен природным разнообразием, ухоженными аллеями, эталонным чистым воздухом и минеральными источниками. Прогулки по специальным маршрутам для лечебной ходьбы — терренкурам — не только радуют глаз живописными видами, но и полезны для здоровья.
Чтобы попробовать минеральные воды, которыми знаменит Кисловодск, можно даже не покидать санаторий. В специальном павильоне (бювете) есть «Нарзан», «Славяновская», «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17».
Оздоровление — всерьез
В медицинском центре «Плаза» проводят основательное лечение заболеваний сердца и сосудов, суставов и позвоночника. Кроме того, здесь работают с болезнями пищеварительной и нервной систем, органов дыхания, урологическими и гинекологическими проблемами. Гостям доступны более 2 000 процедур — как классических, включающих бальнеологию, физиотерапию, так и с использованием современных технологий и инновационных разработок.
Например, традиционное для Кисловодска водолечение входит почти во все программы «Плаза». Одних только минеральных ванн — более 30 видов. В дополнение — несколько видов душей: Шарко и Виши, восходящий, подводный, циркулярный. Не меньшее внимание уделяется медицинскому хай-теку и новинкам. Гостям санатория доступны магнито- и криотерапия, ингаляции с водородом или оксидом азота, насыщение крови озоном или кислородом в барокамере и многое другое.
Разумеется, перед составление лечебной программы необходимо пройти обследование. Диагностическая база санатория не уступает возможностям ведущих столичных клиник. В медицинском центре можно сдать анализы, сделать ЭКГ и ультразвуковые исследования, определить аллергены, дефицит витаминов и микроэлементов, обнаружить нежелательные микроорганизмы — бактерии, грибки и вирусы, борьба с которыми позволяет улучшить состояние здоровья. Специалисты санатория активно используют ИМАГО-технологии, проводят биорезонансную диагностику и сканирование организма на аппарате MS-PRO. Все эти решения помогают оценить общее состояние здоровья.
В санатории «Плаза» работают квалифицированные специалисты — настоящие эксперты. Они активно занимаются развитием новых комплексных направлений — в том числе телемедицины в сотрудничестве с ведущими клиниками Израиля и Германии.
Отель «5*»
Санаторный комплекс «Плаза» — это уникальный медицинский отель, обладающий высшей категорией классификации «пять звезд». Реновация комплекса из 255 номеров прошла в 2022 году. Стильные и современные интерьеры спланированы максимально уютными и комфортными и отвечают самым взыскательным требованиям. Гости могут заранее забронировать номера подходящей категории — от удобного «Стандарта» и элегантного «Делюкса» до премиального «Люкса». Также представлены эксклюзивные видовые апартаменты с индивидуальным колоритом: «Япония», «Африка», «Америка», «Европа».
Будучи пятизвездочным отелем, «Плаза» предлагает широкий спектр дополнительных сервисов. Так, собственный спа-центр располагает 25-метровым бассейном с гидромассажем, финской сауной с солеными камнями и традиционным турецким хаммамом. Для тех, кто привык к регулярным физическим нагрузкам, открыт тренажерный зал. Если вы новичок в тренировках, опытные инструкторы подскажут, как развить здоровую привычку. В фитнес-зале проходят занятия по аэройоге и пилатесу, а также лечебной гимнастике, полезной при остеохондрозе или сердечно-сосудистых заболеваниях.
Рестораны — для гурманов
Завтраки, обеды и ужины в «Плазе» — это вкусные и полезные гастрономические приключения, которые никого не оставят равнодушным. В просторном ресторане «Панорама» на 300 мест организовано питание по системе «шведский стол». Концепция ресторана — 14 кухонь мира из 26 стран. Ежедневно меню меняется так, чтобы предложить гостям уникальный рацион. Например, в средиземноморский сет входят морские гребешки в соусе биск, а среди израильских специалитетов представлена фаршированная щука. Согласитесь, не у всех есть возможность встретиться с такими блюдами в повседневной жизни.
В ресторане Royal предлагают изысканную авторскую кухню а-ля карт. Среди творений бренд-шефа — морские ежи под соусом беарнез и дижонской горчицей, дикая чавыча с эспумой из корнеплодов и пюре из горошка. Паштет из перепела в виде золотого шара здесь подают в сопровождении бриоши и лесных ягод, а утиную грудку — с яблоками в апельсиновом сиропе и вишневым соусом.
С чашечкой ароматного кофе и вкусным десертом гости любят проводить время в лобби-баре, еще одной комфортабельной зоне отдыха. Здесь можно побаловать себя сладостями от кондитеров ресторанной группы санатория: десертами с йогуртом и сыром рикотта, бисквитом из черемуховой муки и клубничным пюре. В аппетитных тортах и пирожных — минимум калорий, не используются сливки, сахар и ингредиенты с глютеном.
Развлечения — взрослым и детям
«Плаза» берет на себя все заботы по организации досуга. По вечерам в лобби-баре устраиваются кинопоказы, выступают музыкальные и танцевальные коллективы, регулярно дают концерты известные артисты.
Днем можно играть в настольный теннис, шахматы и бильярд, заниматься спортом в фитнес-центре и плавать в бассейне. Или отправиться в Национальный парк «Кисловодский», предварительно взяв напрокат велосипед, самокат или палки для скандинавской ходьбы. Съездить в небольшое путешествие в горы Домбая и Приэльбрусья можно прямо из санатория, выбрав привлекательное направление в экскурсионном бюро.
Любителям неспешного отдыха стоит заглянуть в библиотеку: на ее полках — около 5000 произведений русской и зарубежной классики, современные бестселлеры. В этом же пространстве устроен уютный коворкинг. Рабочие места для гостей оборудованы ноутбуками с высокоскоростным интернетом.
Пока родители занимаются оздоровлением и отдыхом, юные гости проводят время в детском клубе PlazaLand, участвуют в мастер-классах, квестах, занимаются спортом и танцами. В распоряжении детей — интерактивный зал с современными приставками, игровой комплекс с горками и шариковым бассейном, книги, развивающие игрушки и настольные игры.
Какую путевку выбрать?
Если вы настроены всерьез заняться здоровьем, идеально подойдет санаторная путевка. Оптимальным решением будет отправиться на отдых продолжительностью от семи до двадцати одного дня, так как в программе прописан широкий набор консультаций, анализов, обследований и лечебных процедур.
Тем, кто хочет попробовать на вкус отдых в санатории или ограничен во времени, «Плаза» предлагает оздоровительную путевку. Ее рекомендуют брать с минимальным сроком пребывания от трех дней. В программу входят бассейн, тренажерный зал, прогулки по терренкуру и воздушные ванны, а также консультации терапевта, косметолога и стоматолога, прием минеральной воды и диетическое питание. При этом вы можете попробовать дополнительные лечебные процедуры и аппаратные методики, ради которых захотите приехать еще раз на более долгий срок.
Если вы в поисках концептуальных подходов к здоровью, рассмотрите программы, направленные на гармонизацию. Их продолжительность — от трех до четырнадцати дней. Центр Аюрведы санатория «Плаза» славится своими специалистами и программами.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-26-01-004768 от 18 декабря 2018 года
Фотографии предоставлены ООО «Санаторий Плаза»
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