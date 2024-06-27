Лето и грибок: быстро распознать, чтобы легче избавиться

Все три инфекции проявляются схожими симптомами, однако требуют разного подхода к лечению и диагностике.
Особенно частая причина заражения летом — отдых на пляжах и посещение открытых бассейнов. Из-за высокой влажности, большого скопления людей и не всегда тщательного соблюдения санитарных норм в таких местах появляется благоприятная среда для размножения грибков. Это же касается бань, саун и хаммамов.
Соблюдение правил личной гигиены снижает вероятность заражения, но не исключает его полностью. В некоторых случаях достаточно даже небольшой концентрации возбудителя – к примеру, если кожа не выполняет барьерную функцию или у человека ослаблен иммунитет.
Для диагностики грибковых инфекций кожи, волос и ногтей используют микроскопию и посев, но у этих методов есть недостатки. Микроскопия не обеспечивает высокой точности, а посев занимает до полутора месяцев. Гораздо лучше в такой ситуации сделать ПЦР-тест, который дает точные результаты уже через несколько дней.
Для диагностики грибковых инфекций и выявления дерматофитов лаборатория «ЛабКвест» ввела исследование по методу ПЦР. Анализ проверяет наличие в сданном биоматериале ДНК всех трех грибков — трихофитона, эпидермофитона и микроспорума — и позволяет определить причину инфекции всего за 3–4 дня. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q». Узнать адрес ближайшего к себе офиса можно на интерактивной карте.
Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017