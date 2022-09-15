KT по соседству. В Стрельне открывается новый центр диагностики

Высокопрофессиональные врачи центра будут работать на современном оборудовании: томографе Philips 64 среза, который позволяет быстро и эффективно визуализировать структуры внутренних органов. При его использовании значительно снижается лучевая нагрузка, поэтому процедура становится более безопасной для пациентов.
Во время KT рентгеновский аппарат послойно «считывает» структуру внутренних органов человека, а мощный компьютер сразу же проводит детальный анализ и «склейку» изображения. Это исследование проводится как для выявления заболеваний, так и для мониторинга организма в целях профилактики.
Специалисты ICLINIC дают главный совет: не забывайте регулярно ходить на плановые и профилактические осмотры! И будьте откровенны с врачами и лаборантами — таким образом вы помогаете правильно трактовать результаты исследований.
Не надо бояться назначения компьютерной томографии и введения контрастного вещества: современные хелатные препараты, которые используют в центре, обладают низкой аллергенностью, так как не содержат ионы йода. При их применении риск развития нежелательных реакций не превышает 0,1%.
Новое здание 64-го поликлинического отделения гораздо просторнее прежнего на Фронтовой улице. Здесь работают и детское, и взрослое отделения с отдельными входами, установлено самое передовое оснащение. Открытие обновленной поликлиники сделает медицинские услуги более доступными населению района и повысит качество медицинской помощи.
В честь открытия нового центра ICLINIC для пациентов действуют специальные предложения и
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Фото предоставлены пресс-службой компании ООО «АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ»
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