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Красота включает здоровье. Как получить и то и другое в одной клинике

Проблемы красоты и здоровья не стоит рассматривать по отдельности, ведь здоровое тело красиво, а красивое — это здорово! Если такой подход вам близок, необходимо найти клинику, которая бы его тоже придерживалась.

24 мая 2023
Красота включает здоровье. Как получить и то и другое в одной клинике
Источник:
Пресс-служба Клиники Пирогова

Далеко ехать не надо: такие медицинские учреждения в городе есть. К примеру, Клиника Пирогова на Васильевском, где принимают специалисты по 17 медицинским и эстетических направлениям.

Это одна из первых частных многопрофильных клиник в Петербурге, она работает с 1999 года. Сейчас ее концепция — «территория красоты и здоровья».

Красота включает здоровье. Как получить и то и другое в одной клинике
Источник:
Инфографика: Ольга Сергеева

Территория здоровья

В Клинике Пирогова есть современный операционный блок, где делают эндовидеоскопические операции: нейрохирургические, гинекологические, по удалению грыж, щитовидной железы, флебологические, ЛОР-операции и другие.

Врачи ведут прием и по выходным. Это удобно тем, кто в рабочие дни не может уделить достаточно внимания своему состоянию. Здесь можно записаться к гинекологу, флебологу, оториноларингологу, кардиологу, терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, неврологу, урологу.

В клинике есть собственная лаборатория, здесь можно пройти разные виды диагностики, в том числе эндовидеоскопическую, ультразвуковую и лучевую.

Территория красоты

Отделения пластической хирургии и высокотехнологичной косметологии проводят все наиболее востребованные операции и воздействия, которые помогают обрести внешность мечты.

А сочетание подходов позволяет врачам выполнять так называемые симультанные операции, когда за один наркоз можно сделать и эстетическую операцию, и решить проблему со здоровьем.

Клиника Пирогова признана лучшей клиникой пластической хирургии Петербурга среди частных клиник в народном рейтинге портала «Доктор Питер» в 2021 году и лучшей клиникой эстетической медицины Петербурга в 2022 году.

Реклама, ООО «НИЛЦ «Деома», Клиника Пирогова лицензия ЛО-78-01-010111 27.08.2019

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