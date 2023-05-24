Красота включает здоровье. Как получить и то и другое в одной клинике

Далеко ехать не надо: такие медицинские учреждения в городе есть. К примеру, Клиника Пирогова на Васильевском, где принимают специалисты по 17 медицинским и эстетических направлениям.
Это одна из первых частных многопрофильных клиник в Петербурге, она работает с 1999 года. Сейчас ее концепция — «территория красоты и здоровья».
Территория здоровья
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Врачи ведут прием и по выходным. Это удобно тем, кто в рабочие дни не может уделить достаточно внимания своему состоянию. Здесь можно записаться к гинекологу, флебологу, оториноларингологу, кардиологу, терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, неврологу, урологу.
В клинике есть собственная лаборатория, здесь можно пройти разные виды диагностики, в том числе эндовидеоскопическую, ультразвуковую и лучевую.
Территория красоты
А сочетание подходов позволяет врачам выполнять так называемые симультанные операции, когда за один наркоз можно сделать и эстетическую операцию, и решить проблему со здоровьем.
Клиника Пирогова признана лучшей клиникой пластической хирургии Петербурга среди частных клиник в народном рейтинге портала «Доктор Питер» в 2021 году и лучшей клиникой эстетической медицины Петербурга в 2022 году.
Реклама, ООО «НИЛЦ «Деома», Клиника Пирогова лицензия ЛО-78-01-010111 27.08.2019