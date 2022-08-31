Красивая улыбка с французским акцентом стала доступнее

Стоимость услуги снизили на 15% в рамках акции, * которая проводится совместно с производителем системы Anthogyr Axiom — швейцарским концерном Straumann Group.
Имплантаты Anthogyr изготавливают из особой разновидности титана, который делает их более устойчивыми к высоким нагрузкам. Для создания поверхности используется материал, стимулирующий рост костной ткани и способствующий успешному приживлению.
Кроме того, инженеры Anthogyr позаботились о надежности самого уязвимого места финального протезирования. Абатмент — элемент, на который врач фиксирует эстетическую коронку, и имплантат соединены так, чтобы обеспечивать механическую прочность и герметичность всей конструкции, предупреждать попадание бактерий
Врачи стоматологических клиник Dentalab подберут модель, длину и диаметр имплантата, которые подойдут для конкретного случая. В арсенале современного стоматолога найдется все необходимое для создания привлекательной улыбки: и при восстановлении одного зуба, и при полном протезировании челюсти.
Записаться на консультацию и забронировать скидку на имплантацию можно
Группа стоматологических клиник dentalab работает уже 13 лет. За это время ее услугами воспользовались, более 20 000 человек. Пациентов привлекает удобный сервис, индивидуальный подход и, конечно же, высокая квалификация специалистов. У каждого из них за плечами годы профессионального опыта, а стаж главного врача — более 30 лет. В Dentalab серьезно подходят к выбору имплантатов, которые используются при протезировании. Именно поэтому петербургская сеть клиник выступает партнером Straumann Group.
Материал подготовлен специально для сети клиник dentalab и компании Straumann Group.
Лицензия ЛО-78-01-010136 от 3 сентября 2019 года.
* Организатор акции: ООО «Про Дентал Групп», ИНН 7806378136, ОГРН 1089847004500 и ООО «Штрауманн», ИНН: 7728274232, ОГРН: 1157746579100, КПП: 772801001.
Сроки проведения акции: с 01.09.2022 по 30.09.2022 года.
Подробнее об условиях можно узнать на