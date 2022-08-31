Красивая улыбка с французским акцентом стала доступнее

Стоимость услуги снизили на 15% в рамках акции, * которая проводится совместно с производителем системы Anthogyr Axiom — швейцарским концерном Straumann Group.

Имплантаты Anthogyr изготавливают из особой разновидности титана, который делает их более устойчивыми к высоким нагрузкам. Для создания поверхности используется материал, стимулирующий рост костной ткани и способствующий успешному приживлению.

Кроме того, инженеры Anthogyr позаботились о надежности самого уязвимого места финального протезирования. Абатмент — элемент, на который врач фиксирует эстетическую коронку, и имплантат соединены так, чтобы обеспечивать механическую прочность и герметичность всей конструкции, предупреждать попадание бактерий