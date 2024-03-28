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Короткая реабилитация: как сделать операцию на позвоночнике менее травматичной

Хирургические вмешательства в структуры позвоночного столба традиционно считаются крайне сложными для организма. Они требуют длительного пребывания в стационаре с последующей продолжительной реабилитацией и значительными ограничениями в привычном образе жизни пациента.

28 марта 2024
Короткая реабилитация: как сделать операцию на позвоночнике менее травматичной
Источник:

Фото предоставлено пресс-службой  Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербурга»

Но и для этой проблемы у современной медицины есть решение: такие операции можно выполнять эндоскопическим методом. Главное преимущество и особенность эндоскопической спинальной хирургии — сниженное до минимума вмешательство в работу организма и минимизация травмирования окружающих тканей.

В частности, эндоскопические операции на позвоночнике делают в отделении нейрохирургии петербургской Клинической больницы «РЖД-Медицина». На ее базе специалисты оперируют пациентов с заболеваниями нейрохирургического спектра практически в амбулаторных условиях. Иногда такие вмешательства даже не требуют предварительного введения больного в состояние медикаментозного сна. Выписка часто происходит в день операции, а срок послеоперационной реабилитации сокращается до минимума.

Короткая реабилитация: как сделать операцию на позвоночнике менее травматичной
Источник:

Фото предоставлено пресс-службой  Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербурга»

Нейрохирурги проводят современные минимально травматичные операции на позвоночнике с быстрым восстановлением в том числе при травмах, дегенеративно-дистрофических патологиях, онкологических поражениях, а также болевых синдромах различного происхождения.

Иван Викторович Волков

доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Клинической больницы «РЖД — Медицина»

Иван Викторович Волков, заведующий нейрохирургическим отделением больницы, рассказывает:

— Главное направление отделения — оперативное лечение травм, их последствий и патологий позвоночника, состояний после неудачно проведенных операций, а также интервенционное лечение любых болевых синдромов. У наших врачей большая практика и опыт в области спинальной эндоскопии и вертебрологии. При необходимости на операции и консилиумы мы приглашаем ведущих российских нейрохирургов.

Клиническая больница «РЖД — Медицина» — многопрофильное медицинское учреждение. Она помогает всем желающим, следуя главному принципу «Мы открыты для всех!».

Получить медицинскую помощь в клинике можно по полисам ОМС и ДМС. Также там оказывают платные медицинские услуги. Каждый пациент получает индивидуальный подход и внимательное отношение.

Лицензия ЛО41-01175-10/00589304 от 07.09.2020

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