Короткая реабилитация: как сделать операцию на позвоночнике менее травматичной

Но и для этой проблемы у современной медицины есть решение: такие операции можно выполнять эндоскопическим методом. Главное преимущество и особенность эндоскопической спинальной хирургии — сниженное до минимума вмешательство в работу организма и минимизация травмирования окружающих тканей.
В частности, эндоскопические операции на позвоночнике делают в отделении нейрохирургии петербургской
Нейрохирурги проводят современные минимально травматичные операции на позвоночнике с быстрым восстановлением в том числе при травмах, дегенеративно-дистрофических патологиях, онкологических поражениях, а также болевых синдромах различного происхождения.
доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Клинической больницы «РЖД — Медицина»
Иван Викторович Волков, заведующий нейрохирургическим отделением больницы, рассказывает:
— Главное направление отделения — оперативное лечение травм, их последствий и патологий позвоночника, состояний после неудачно проведенных операций, а также интервенционное лечение любых болевых синдромов. У наших врачей большая практика и опыт в области спинальной эндоскопии и вертебрологии. При необходимости на операции и консилиумы мы приглашаем ведущих российских нейрохирургов.
Получить медицинскую помощь в клинике можно по полисам ОМС и ДМС. Также там оказывают платные медицинские услуги. Каждый пациент получает индивидуальный подход и внимательное отношение.
Лицензия ЛО41-01175-10/00589304 от 07.09.2020