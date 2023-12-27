Хорошая привычка в подарок к Новому году

А хорошо бы подарить себе новую здоровую привычку к Новому году — тем более, что это намного проще и дешевле, чем кажется. В этом поможет лабораторный дискаунтер «Анализы ТУТ».
«Анализы ТУТ» — новый формат предоставления медицинских услуг, призванный экономить время и средства пациента. Компания была создана в 2022 году группой экспертов в области лабораторной диагностики, которых объединила одна цель – минимизировать операционные издержки и доказать, что действительно качественные услуги могут стоить недорого.
«Анализы ТУТ» — это практичный и функциональный стиль «минимализм» в мире лабораторной диагностики, в котором нет ничего лишнего. Пациент платит только за сам анализ. Остальные издержки берут на себя лаборатории — партнеры дискаунтера, которые прошли строгую проверку на соответствие требованиям к качеству результата и производственным стандартам.
Оплатить услуги можно только онлайн. Но если результат исследования понадобится в бумажном виде, его без труда можно получить там, где был сдан анализ.
Лабораторный дискаунтер предлагает не только низкую цену на свои услуги, но и их разнообразие. В его каталоге более 1500 исследований, начиная от общего анализа крови до онкомаркеров и генетики. Здесь можно также провести сложные комплексные анализы, например, лабораторное исследование для контроля белковой диеты, которое поможет скорректировать меню и выйти на работу после праздников без лишних килограммов. Хороший подарок к Новому году, правда?
Лабораторный дискаунтер «Анализы ТУТ» способен приятно удивить ценами и сэкономить время — благодаря широкой сети медицинских офисов. Найти ближайший офис можно по ссылке.
Лицензия № Л041-01137-77/00337633 от 19.06.2018