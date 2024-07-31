Камни в почках: где искать помощь

Одно из направлений урологической службы Клинической больницы
Команда урологического отделения успешно применяет неинвазивную процедуру — дистанционную литотрипсию, то есть разрушение камня воздействием ударной волны. Для этого используется современное оборудование: многофункциональный стол с интегрированным аппаратом — литотриптором, в котором объединены рентген и ультразвук.
Также в распоряжении врачей есть аппарат для перкутанной (чрезкожной) нефролитотрипсии с использованием лазерных технологий. Он позволяет удалить коралловидные образования больших размеров.
В каждом конкретном случае лечение назначается индивидуально с учетом размера, типа, количества и расположения камней. Активный подход в лечении мочекаменной болезни — уролитиаза — позволяет быстро устранить болевые ощущения, повысить эффективность лазерной литотрипсии и сократить время госпитализации.
Урологические подразделения клиники оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием для проведения других медицинских процедур при заболеваниях мочеполовой системы:
• МРТ мочевыделительной системы;
• цистоскопии — эндоскопическое исследования мочевого пузыря;
• урофлоуметрии — исследования характера мочеиспускания.
Помимо удаления камней, в клинике выполняется широкий спектр операций на мочевыводящих путях и половых органах: удаление полипов уретры, кист придатка яичка, семенного канатика, оперативное лечение варикоцеле у мужчин (расширение вен семенного канатика). В перечне выполняемых услуг также пластика при короткой уздечке полового члена; реконструкция полового члена и установка фаллоэндопротезов; удаление доброкачественных и злокачественных образований простаты, почек; реконструктивные операции при аномалии строения мочевыводящих путей, гидронефротической трансформации почек, кистах почек и нефроптозе (опущение почки); а также операции при гнойно-воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.
Большая часть операций проводится лапароскопически и эндоскопически при помощи лазера. Это снижает риск развития осложнений, ускоряет период реабилитации и имеет хороший косметический эффект.
Большое внимание уделяется в клинике не только лечению, но и профилактике заболеваний. К примеру, в поликлинике на Боровой улице практикуется тренировка мышц тазового дна, а также БОС-терапия, которая позволяет поддерживать силу и эластичность мышц тазового дна на необходимом уровне. Это помогает сохранить качество сексуальной жизни и избежать проблем мочеполовой системы, в том числе недержания мочи, в любом возрасте.
Стоит отметить, что урологи
Лицензия ЛО-10-01-001365 от 07.09.2020 г.