Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест

— Колоректальный рак или рак кишки — это злокачественная опухоль толстого кишечника. Считается, что патология развивается в течение 10–15 лет, но заподозрить опасное заболевание непросто: симптомы его часто «стерты» или могут и вовсе не беспокоить, пока опухоль не даст метастазы по всему организму. На 3–4 стадии рака кишечника заболевание уже практически не поддается лечению. Прогноз врачей обычно неутешителен: в этом случае пятилетняя выживаемость пациентов — только 30%. Если же онкопатологию кишки выявить на ранних стадиях развития, шансы на успешное лечение высоки: пятилетняя выживаемость таких больных составляет до 90%.