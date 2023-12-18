Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест

Но если обнаружить опухоль на ранней стадии, шансы полностью уничтожить ее и выжить вырастают в несколько раз. Именно поэтому так важно проходить регулярные медицинские обследования. Тем более, что в России появляются новые современные методы диагностики. Например, еще совсем небольшую опухоль в кишечнике можно обнаружить по уникальному тесту крови.
На самые популярные вопросы об особенностях выявления рака кишечника отвечает доктор биологических наук Сергей Петрович Коваленко, замдиректора
Замдиректора ООО «БиоЛинк»
Что такое колоректальный рак, его особенность и опасность?
— Колоректальный рак или рак кишки — это злокачественная опухоль толстого кишечника. Считается, что патология развивается в течение 10–15 лет, но заподозрить опасное заболевание непросто: симптомы его часто «стерты» или могут и вовсе не беспокоить, пока опухоль не даст метастазы по всему организму. На 3–4 стадии рака кишечника заболевание уже практически не поддается лечению. Прогноз врачей обычно неутешителен: в этом случае пятилетняя выживаемость пациентов — только 30%. Если же онкопатологию кишки выявить на ранних стадиях развития, шансы на успешное лечение высоки: пятилетняя выживаемость таких больных составляет до 90%.
Как выявить рак кишечника?
— «Золотым стандартом» диагностики опухолей толстого кишечника считается колоноскопия — обследование органа изнутри с помощью эндоскопа. Делать процедуру можно под седацией, когда пациент погружается в медикаментозный сон, а врачи детально изучают слизистую и по возможности сразу же удаляют растущие в кишке полипы, если они обнаружатся. Именно из них может развиваться злокачественная опухоль.
Что будет, если не проводить диагностику?
— Главная опасность при развитии злокачественной опухоли кишечника — ее скрытое бессимптомное течение и плохие прогнозы выживаемости при выявлении на 3–4 стадии из-за появления вторичных очагов опухолевого роста — метастазов. Это критично нарушает работу жизненно важных органов и тотально разрушает организм. Хороший прогноз лечения может обеспечить только раннее обнаружение опухоли.
Тест на рак кишечника по анализу крови — что это за исследование?
— Помимо классических методов диагностики рака кишечника современная российская наука разрабатывает и новые. Например, ученые компании
С помощью этого теста крови можно обнаружить специфические генетические следы опухоли — даже в том случае, если она еще только начала развиваться в кишечнике. Биомаркерами выступают фрагменты ДНК опухолевых клеток в плазме крови. Их очень мало, но ученые разработали технологию, которая способна распознать и «поймать» эти единичные молекулы — правда, пока только те, что говорят о развитии именно колоректального рака.
Разработка российских ученых — тест SEPT9 — уже получила все необходимые регистрационные документы. Любая клиника, больница и медицинский центр могут использовать этот анализ в повседневной практике.
Насколько тест точен?
— Клинические испытания подтвердили, что разработанный новосибирскими учеными тест SEPT9 по анализу крови способен выявить рак кишечника у 7 из 10 человек с таким заболеванием.
В целом, специфика и чувствительность теста достаточно высоки, чтобы успешно выявлять пациентов с еще невидимой клинически начальной стадией рака кишечника.
Иногда положительный результат теста может быть и у относительно здорового человека, например, у пациентов с некоторыми формами хронического гастрита. Не будет корректным тест и для беременных женщин, а также у тех, кому диагностировали рак легкого.
Может тест быть альтернативой колоноскопии?
— Положительный результат теста
Кому подходит это тестирование и как оно проводится?
— Тест крови SEPT9 на рак кишечника подойдет людям, которые по определенным причинам не могут или не хотят выполнять колоноскопию. Преимущества теста — безболезненность, простота, достаточно высокая точность.
Вы лишь сдаете кровь из вены — для исследования понадобится 30 мл (это три пробирки). Результаты диагностики готовы уже через 10 рабочих дней.
Крайне рекомендуется регулярно проходить такое обследование в профилактических целях людям старше 50 лет. Это в несколько раз снизит риски того, что опасное заболевание останется незамеченным и будет прогрессировать, разрушая организм.
Как оценивает тест российское медицинское сообщество?
— На российском диагностическом саммите тест крови на колоректальный рак
Где можно пройти тестирование?
— В ближайшее время тестирование по крови на рак кишечника будет доступно в ведущих клиниках Москвы и Петербурга и других крупных российских городов. Сейчас тест уже можно выполнить во многих частных центрах Новосибирска, Якутска, Владивостока, Челябинска, Великого Новгорода и других городов России.