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Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест

Рак кишечника — одно из самых опасных онкологических заболеваний, которое может протекать в начальных стадиях абсолютно без симптомов. По распространенности оно занимает третье место среди других видов — это данные ВОЗ. Причем самые высокие показатели заболеваемости — среди людей старше 50 лет.

18 декабря 2023
Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест
Источник:

предоставлено ООО «БиоЛинк»

Но если обнаружить опухоль на ранней стадии, шансы полностью уничтожить ее и выжить вырастают в несколько раз. Именно поэтому так важно проходить регулярные медицинские обследования. Тем более, что в России появляются новые современные методы диагностики. Например, еще совсем небольшую опухоль в кишечнике можно обнаружить по уникальному тесту крови.

На самые популярные вопросы об особенностях выявления рака кишечника отвечает доктор биологических наук Сергей Петрович Коваленко, замдиректора ООО «БиоЛинк» — научной компании из новосибирского Академгородка.

Сергей Коваленко
Доктор биологических наук

Замдиректора ООО «БиоЛинк»

Что такое колоректальный рак, его особенность и опасность?

— Колоректальный рак или рак кишки — это злокачественная опухоль толстого кишечника. Считается, что патология развивается в течение 10–15 лет, но заподозрить опасное заболевание непросто: симптомы его часто «стерты» или могут и вовсе не беспокоить, пока опухоль не даст метастазы по всему организму. На 3–4 стадии рака кишечника заболевание уже практически не поддается лечению. Прогноз врачей обычно неутешителен: в этом случае пятилетняя выживаемость пациентов — только 30%. Если же онкопатологию кишки выявить на ранних стадиях развития, шансы на успешное лечение высоки: пятилетняя выживаемость таких больных составляет до 90%.

Как выявить рак кишечника?

— «Золотым стандартом» диагностики опухолей толстого кишечника считается колоноскопия — обследование органа изнутри с помощью эндоскопа. Делать процедуру можно под седацией, когда пациент погружается в медикаментозный сон, а врачи детально изучают слизистую и по возможности сразу же удаляют растущие в кишке полипы, если они обнаружатся. Именно из них может развиваться злокачественная опухоль.

Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест
Источник:

предоставлено ООО «БиоЛинк»

Что будет, если не проводить диагностику?

 — Главная опасность при развитии злокачественной опухоли кишечника — ее скрытое бессимптомное течение и плохие прогнозы выживаемости при выявлении на 3–4 стадии из-за появления вторичных очагов опухолевого роста — метастазов. Это критично нарушает работу жизненно важных органов и тотально разрушает организм. Хороший прогноз лечения может обеспечить только раннее обнаружение опухоли.

Тест на рак кишечника по анализу крови — что это за исследование?

— Помимо классических методов диагностики рака кишечника современная российская наука разрабатывает и новые. Например, ученые компании «БиоЛинк» из Новосибирского Академгородка недавно создали уникальный тест SEPT9, который по анализу крови помогает выявить рак кишечника на начальных стадиях — задолго до появления явных клинических симптомов.

С помощью этого теста крови можно обнаружить специфические генетические следы опухоли — даже в том случае, если она еще только начала развиваться в кишечнике. Биомаркерами выступают фрагменты ДНК опухолевых клеток в плазме крови. Их очень мало, но ученые разработали технологию, которая способна распознать и «поймать» эти единичные молекулы — правда, пока только те, что говорят о развитии именно колоректального рака.

Разработка российских ученых — тест SEPT9 — уже получила все необходимые регистрационные документы. Любая клиника, больница и медицинский центр могут использовать этот анализ в повседневной практике.

Насколько тест точен?

— Клинические испытания подтвердили, что разработанный новосибирскими учеными тест SEPT9 по анализу крови способен выявить рак кишечника у 7 из 10 человек с таким заболеванием.

В целом, специфика и чувствительность теста достаточно высоки, чтобы успешно выявлять пациентов с еще невидимой клинически начальной стадией рака кишечника.

Иногда положительный результат теста может быть и у относительно здорового человека, например, у пациентов с некоторыми формами хронического гастрита. Не будет корректным тест и для беременных женщин, а также у тех, кому диагностировали рак легкого.

Может тест быть альтернативой колоноскопии?

— Положительный результат теста SEPT9 — не окончательный диагноз. Он лишь говорит о высоком риске наличия онкопатологии. Рекомендуется колоноскопия — причем в максимально сжатые сроки. При отрицательном результате нужно проходить тестирование раз в год в целях профилактики.

Как провериться на рак кишечника: поможет новый уникальный тест
Источник:

предоставлено ООО «БиоЛинк»

Кому подходит это тестирование и как оно проводится?

— Тест крови SEPT9 на рак кишечника подойдет людям, которые по определенным причинам не могут или не хотят выполнять колоноскопию. Преимущества теста — безболезненность, простота, достаточно высокая точность.

Вы лишь сдаете кровь из вены — для исследования понадобится 30 мл (это три пробирки). Результаты диагностики готовы уже через 10 рабочих дней.

Крайне рекомендуется регулярно проходить такое обследование в профилактических целях людям старше 50 лет. Это в несколько раз снизит риски того, что опасное заболевание останется незамеченным и будет прогрессировать, разрушая организм.

Как оценивает тест российское медицинское сообщество?

— На российском диагностическом саммите тест крови на колоректальный рак SEPT9 получил высокие оценки научного и медицинского сообщества. Интерес к нему проявили врачи дружественных стран — Армении, Белоруссии, Казахстана и других. Сейчас тест новосибирских ученых уже включен в список анализов ФНКЦ ФМБА. Ученые планируют усовершенствовать разработку и сделать тест еще более специфичным и точным.

Где можно пройти тестирование?

— В ближайшее время тестирование по крови на рак кишечника будет доступно в ведущих клиниках Москвы и Петербурга и других крупных российских городов. Сейчас тест уже можно выполнить во многих частных центрах Новосибирска, Якутска, Владивостока, Челябинска, Великого Новгорода и других городов России.

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