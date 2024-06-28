Открыли конференцию главный невролог сети «РЖД-Медицина», заведующая лабораторией клинической патологии мотонейрона НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, руководитель неврологического центра им. Б.М. Гехта, доктор медицинских наук Дина Мироновна Меркулова и председатель Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Станислав Николаевич Янишевский.
В мероприятии приняли участие более 60 представителей различных медицинских учреждений страны — и более 50 подключились к онлайн-трансляции. Большое внимание врачи уделили темам инсульта и миастении, обсудили важность правильной диагностики неврологических расстройств и заболеваний — особенно таких редких, как, например, синдром Мелькерсона-Розенталя.
Еще одним существенным вопросом стала профилактическая терапия хронической мигрени. Были предоставлены результаты применения методик у пациентов клиники «РЖД-Медицина».
С докладом о лечении синдрома БАС и других нейромышечных патологий выступила заведующая отделением неврологии и восстановительного лечения клиники «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга, главный невролог Октябрьской железной дороги, к.м.н. Виктория Владимировна Дорофеева. В рамках сессии по нейромышечной патологии она поделилась с коллегами практическим опытом диагностики и лечения этого заболевания на примере клинического случая.
После общего заседания участники выслушали ряд стендовых докладов. Конференция получила большой отклик в профессиональном сообществе неврологов, поэтому ее планируется проводить ежегодно.
А завершилось мероприятие экскурсией в неврологическое отделение петербургской клиники «РЖД-Медицина», где были продемонстрированы его возможности. В этой клинике проводится успешное лечение различных расстройств центральной и периферической нервных систем.
Врачи-неврологи «РЖД-Медицины» Санкт-Петербурга ведут прием по адресам:
пр. Мечникова, 27 (стационар)
ул. Боровая, 55 (поликлиника №1)
пр. Мечникова, 23 (поликлиника №2)
Запись на прием — по телефону: 8 (812) 67-97-003.
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