Интернет-возможности для фармбизнеса: в чем секрет успешного продвижения

Лекарства, витамины, биологически активные добавки — это огромный рынок, жестко регламентированный собственными правилами. Они касаются не только клинических исследований, патентов, но и требований к продажам и продвижению. Ограниченные возможности для продвижения могут серьезно тормозить выход препаратов в широкое потребление. Решение готов предложить Интернет — точнее, некоторые механизмы и продукты, которые способны успешно справиться с задачей.

Сайт о здоровье «Доктор Питер», городской портал «Фонтанка.ру» и коммуникационное агентство Grand Media Service 3 марта в Петербурге организовали бизнес-завтрак на тему «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения». Встреча прошла в формате конференции, на которой выступили представители Grand Media Service, «Яндекс», «Фонтанка.ру», «Доктор Питер» и АКАР. Зрители следили за выступлениями как в офлайн-формате, так и во время онлайн-трансляции.

Спикеры мероприятия и гости обсудили особенности продвижения фармбизнеса в цифровом формате. Поговорили о том, какие тренды наиболее актуальны и заслуживают особого внимания. Мероприятие открыл со вступительным словом генеральный директор АЖУР-МЕДИА Дмитрий Витковский.