Интернет-возможности для фармбизнеса: в чем секрет успешного продвижения

Лекарства, витамины, биологически активные добавки — это огромный рынок, жестко регламентированный собственными правилами. Они касаются не только клинических исследований, патентов, но и требований к продажам и продвижению. Ограниченные возможности для продвижения могут серьезно тормозить выход препаратов в широкое потребление. Решение готов предложить Интернет — точнее, некоторые механизмы и продукты, которые способны успешно справиться с задачей.
Сайт о здоровье «Доктор Питер», городской портал «Фонтанка.ру» и коммуникационное агентство Grand Media Service 3 марта в Петербурге организовали бизнес-завтрак на тему «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения». Встреча прошла в формате конференции, на которой выступили представители Grand Media Service, «Яндекс», «Фонтанка.ру», «Доктор Питер» и АКАР. Зрители следили за выступлениями как в офлайн-формате, так и во время онлайн-трансляции.
Спикеры мероприятия и гости обсудили особенности продвижения фармбизнеса в цифровом формате. Поговорили о том, какие тренды наиболее актуальны и заслуживают особого внимания. Мероприятие открыл со вступительным словом генеральный директор АЖУР-МЕДИА Дмитрий Витковский.
Генеральный директор «Grand Media Service» Андрей Волков рассказал о новом инструменте, созданном специалистами агентства для комплексного продвижения OTC и RX препаратов — Public Perfomance.
— Public Perfomance подразумевает дополнительное продвижение статей, интервью и других публикаций с помощью использования инструментов диджитал маркетинга, — рассказал Андрей Волков. — Каждая статья формируется как «текстовой лендинг», который будет индексироваться поисковиками, в т.ч. и Google. Мы задействовали для продвижения таргет и контекст. Привлечение может происходить как по прямому запросу, так и по узкой географии. Это гарантирует прочтение публикации целевой аудиторией, исходя из требований заказчика.
В ходе выступления были продемонстрированы уже реализованные проекты Grand Media Service на порталах «Фонтанка» и «Доктор Питер», которые показали намного большую эффективность по сравнению с обычным продвижением продуктов и услуг компаний в интернете.
Руководитель группы развития бизнеса «Яндекса» Иван Рузанов поделился трендами спроса в рамках запросов в поисковой системе и возможных инструментах продвижения для фармацевтического рынка и медицинских клиник.
— Сейчас перед бизнесом стоят две ключевые задачи: долгосрочная — формирование имиджа, трендовая реклама, и краткосрочная — обработка текущего спроса, — объяснил Иван Рузанов. — Рост брендовых запросов сейчас несколько выше категорийных запросов. Поэтому очень важно постоянно присутствовать в каналах, которым доверяют.
Заместитель генерального директора коммуникационного агентства Grand Media Service Александр Зубов рассказал о возможностях продвижения фармацевтических препаратов на площадках, которые напрямую не относятся к фармотрасли. Основная тема касалась продаж на маркетплейсах.
— Доля онлайн-продаж в мире будет неуклонно расти, и фармрынок в этой истории не исключение, — подчеркнул Александр Зубов. — Число онлайн-покупателей выросло на 58 процентов. Если говорить о больших городах, то цифры могут доходить до 70-75 процентов. На этот рынок надо приходить и активно работать.
Команда АЖУР-МЕДИА и сайта о здоровье «Доктор Питер» подготовила презентацию о возможностях и инструментах, которые помогают эффективно продвигать лекарственные препараты в СМИ.
— «Доктор Питер» говорит о медицине на простом, доступном широкому кругу читателей языке, при этом материалы для публикации готовятся совместно с медицинскими экспертами — представителями крупных петербургских и федеральных клиник, исследовательских центров, медицинских вузов, — рассказала о принципе работы медицинского портала «Доктор Питер» главный редактор Алена Безменова. — За два года в подготовке публикаций приняли участие более 2000 экспертов, 300-400 спикеров выступают постоянно.
Руководитель отдела спецпроектов АЖУР-МЕДИА Елена Рожнова продемонстрировала успешные кейсы, которые наглядно показали, как работают спецпроекты в медицинском сегменте.
— У нас накоплен невероятный опыт: более 1600 проектов реализованы на «Докторе Питере» и «Фонтанке.ру», — сообщила Елена Рожнова. — Спецпроект работает не только здесь и сейчас: у него есть и отложенный эффект. Наши проекты не только про описание — они про качественную и стильную упаковку. «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» умеет делать по-настоящему полезный и интересный контент. Мы гарантируем просмотры, потому что очень хорошо знаем целевую аудиторию, понимаем, как подать материал, чтобы он был нескучным, вовлекающим.
Коммерческий директор АЖУР-МЕДИА Елена Пирожкова рассказала о предстоящей ежегодной премии «Доктор Питер — Частная медицина», первый этап которой стартует 16 марта 2023 года.
После каждого выступления спикеры отвечали на вопросы участников конференции. За лучшие вопросы авторам вручили памятные призы.