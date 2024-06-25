Есть у каждого четвертого: как вовремя распознать латентный туберкулез

В России от туберкулеза ежегодно погибает около 7,5 тыс. человек **. Несмотря на меры профилактики, уровень заболеваемости остается высоким, особенно среди мигрантов и работников сферы обслуживания, где риск передачи инфекции наиболее велик.
Квантифероновый тест (QuantiFERON®-TBGold) — инновационная диагностика латентной туберкулезной инфекции. Она основана на оценке T-клеточного иммунного ответа методом IGRA (Interferon gamma release assay, англ. — анализ выявления гамма-интерферона). Этот тест является альтернативой пробе Манту и Диаскинтесту и производится invitro («ин витро» с лат. — «в стекле», когда анализ проводятся «в пробирке», вне организма).
Исследование позволяет выявить латентные и активные формы туберкулеза, а также внелегочные формы заболевания. Это особенно важно для детей, людей с аллергическими реакциями на кожные тесты, ВИЧ-инфицированных пациентов, работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Тест поможет вовремя выявить заболевание и начать лечение, что особенно актуально в условиях повышенного риска заражения и роста мультирезистентных штаммов микобактерий.
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** Источник данных —
«АнализыТУТ» — лабораторная диагностика. Лицензия №Л041-01137-77/00337633 от 19.06.2018.