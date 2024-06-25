Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Есть у каждого четвертого: как вовремя распознать латентный туберкулез

По данным ВОЗ*, около одной четверти населения мира имеют латентный, скрытый, туберкулез. При сниженном иммунитете заболевание может перейти в активную форму, что приводит к распространению заболевания.

25 июня 2024
Есть у каждого четвертого: как вовремя распознать латентный туберкулез
Источник:

istockphoto/PeopleImages

В России от туберкулеза ежегодно погибает около 7,5 тыс. человек **. Несмотря на меры профилактики, уровень заболеваемости остается высоким, особенно среди мигрантов и работников сферы обслуживания, где риск передачи инфекции наиболее велик.

Квантифероновый тест (QuantiFERON®-TBGold) — инновационная диагностика латентной туберкулезной инфекции. Она основана на оценке T-клеточного иммунного ответа методом IGRA (Interferon gamma release assay, англ. — анализ выявления гамма-интерферона). Этот тест является альтернативой пробе Манту и Диаскинтесту и производится invitro («ин витро» с лат. — «в стекле», когда анализ проводятся «в пробирке», вне организма).

Исследование позволяет выявить латентные и активные формы туберкулеза, а также внелегочные формы заболевания. Это особенно важно для детей, людей с аллергическими реакциями на кожные тесты, ВИЧ-инфицированных пациентов, работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Тест поможет вовремя выявить заболевание и начать лечение, что особенно актуально в условиях повышенного риска заражения и роста мультирезистентных штаммов микобактерий.

Пройти квантифероновый тест по специальной цене можно в любом из медицинских офисов дискаунтера «АнализыТУТ». Сеть представляет новый формат услуг, призванный экономить время и деньги пациентов благодаря снижению операционных издержек. Стоимость исследований в среднем на 40% ниже, чем в других лабораторных сетях. Узнать адрес и время работы ближайшего офиса можно по ссылке.

*Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь.

** Источник данных — здесь.

«АнализыТУТ» — лабораторная диагностика. Лицензия №Л041-01137-77/00337633 от 19.06.2018.

Получитеконсультациюспециалиста
пооказываемымуслугамивозможнымпротивопоказаниям
Реклама. АО «Лабушка» , ИНН 5047268468
Спецпроекты