- Эксперты NOAA повысили вероятность солнечной вспышки М-класса до 30 процентов, источником может служить солнечное пятно AR3098, — предупреждают в SpaceWeather . — У нее нестабильное магнитное поле.

Вспышка М-класса не самая мощная, но все же способна причинить дискомфорт людям на Земле . К счастью, ее влияние не будет длительным.

Однако это только передышка перед реально мощной магнитной бурей, которую прогнозируют на стыке сентября и октября.