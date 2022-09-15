Скачки атмосферного давления, низкое дождевое небо — явные приметы осени, которые не добавляют нам хорошего настроения и здоровья. Достаточно только посмотреть в окно, и начинает болеть голова, появляется сонливость. Усилят ощущения от пейзажа магнитные бури. По прогнозам астрономов, они накроют Землю в ближайшие выходные. Подъем обещают уже в пятницу, 16 сентября. Пик ожидается в субботу, отголоски будем чувствовать в воскресенье, а к началу рабочей недели возмущения пойдут на спад.
- Эксперты NOAA повысили вероятность солнечной вспышки М-класса до 30 процентов, источником может служить солнечное пятно AR3098, — предупреждают в
Вспышка М-класса не самая мощная, но все же способна причинить дискомфорт людям на Земле. К счастью, ее влияние не будет длительным.
Однако это только передышка перед реально мощной магнитной бурей, которую прогнозируют на стыке сентября и октября.
- Потоки солнечного ветра совершают полный оборот вместе с Солнцем за 27 суток, — объяснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. — Учитывая мощность потока, вызвавшего бури 4-5 сентября, с большой вероятностью он сохранится и повторно вернется к Земле через этот интервал времени.
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури начнутся 30 сентября и продолжатся вплоть до 5 октября.
- За исключением этого периода, ситуация с магнитным полем и радиационным фоном в сентябре ожидается стабильной, если только коррективы не внесет Солнце с очередным всплеском активности, — говорят астрономы.
Благодаря наблюдениям экспертов мы можем снизить влияние магнитных бурь на наш организм. Достаточно скорректировать образ жизни:
раньше ложиться спать, а по возможности выкроить несколько минут днем для отдыха;
отказаться от жирной, тяжелой пищи в пользу овощей, фруктов, ягод и рыбы;
постараться меньше нервничать;
проводить больше времени на свежем воздухе;
не забывать принимать выписанные врачом препараты и измерять давление.