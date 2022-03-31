Аптека онлайн: плюсы и минусы покупки лекарств в интернете

Сейчас разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарствами, а также БАДами, медицинскими изделиями, лечебным и специализированным питанием, косметическими и гигиеническими средствами.
Рассказываем, безопасно ли приобретать препараты онлайн, каковы плюсы и минусы таких покупок и на что имеют право потребители, когда заказывают лекарства в интернете.
Спрос на покупку лекарств в интернете растет
Согласно данным исследовательского агентства RNC Pharma, рынок электронной фармы за прошлый год вырос на 53 процента, достигнув 210 миллиардов рублей. Драйвером роста стала пандемия коронавируса: пики объемов розничных онлайн-продаж пришлись на всплески волн COVID-19, когда люди вынуждены были соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях онлайн-покупка лекарств с возможностью курьерской доставки стала выходом из ситуации для многих людей.
Этот факт подтверждает один из крупнейших в России онлайн-сервисов по заказу и доставке лекарств
Заказы можно получить в обычной аптеке — в партнерах у «Здравсити» около 20 тысяч аптек — или воспользоваться курьерской службой, которая работает по всей России. В регионах развивается сервис экспресс-доставки: заказ можно получить на дом в течение двух часов после оформления его на сайте.
Плюсы и минусы покупки лекарств онлайн
Плюсы:
1. В интернет-аптеках, как правило, привлекательные цены — особенно в совокупности с программой лояльности и промокодами.
2. На сайте можно легко сравнить стоимость и выбрать лучшее предложение.
3. Широкий ассортимент — ведь виртуальная витрина может вместить гораздо большее количество товаров.
4. Удобно забронировать редкие лекарства, не теряя времени на поиск.
5. В аптечных онлайн-сервисах можно выбрать препарат как по названию, так и по действующему веществу, производителю или симптому. Также предусмотрена возможность получить консультацию фармацевта в чате: например, если нужно подобрать аналог.
6. Легко выбрать лекарства и товары для красоты и здоровья в одном месте, чтобы ничего не забыть
7. Получить заказ можно в удобное время в удобном месте — в том числе курьером. Не нужно никуда ехать, тратить силы и время. Возможны варианты экспресс-доставки от 30 минут, а также бронирования — можно забрать в выбранной аптеке через час.
Минусы:
1. Доставка редких лекарств может занять несколько дней. Когда вопрос нужно решить безотлагательно, лучше объездить аптеки и купить там.
2. Есть порог для бесплатной курьерской доставки: так, на «Здравсити» за заказы до 2499 руб. придется заплатить 199 руб. Впрочем, эти деньги оказываются несущественными, когда лекарства закупаются впрок для семейной аптечки или на курс лечения.
Интернет-аптека: есть ли гарантии?
Прежде всего у онлайн-аптеки должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность. Для дистанционной продажи нужно еще получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Его выдают при наличии сайта или мобильного приложения, складов для хранения заказов, оборудованных в соответствии с правилами хранения лекарств, курьерской службы. Также должна быть возможность приема банковских карт и электронных платежей в месте доставки товара и т.д.
Работа онлайн-аптек строго контролируется. Вся информация об оплаченных заказах вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
Проверить, легально ли работает электронная аптека, можно на сайте Росздравнадзора в разделе «Электронные сервисы». В Реестре выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом нужно набрать название сайта.
Дистанционно продавать и привозить курьерами на дом можно только безрецептурные препараты, аптечную косметику и медицинскую технику для дома. Онлайн-продажа лекарств, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25 процентов по-прежнему не допускается. Такие товары можно только заказать с доставкой в ближайшую аптеку, и для их получения потребуется рецепт. К слову, Минздрав планирует провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях.
При получении лекарств и медицинских приборов, заказанных онлайн, нужно внимательно проверить наименование товара, целостность упаковки, срок годности, попросить проверить прибор в вашем присутствии, если это технически возможно. В случае каких-либо сомнений или подозрений от заказа можно отказаться полностью или выкупить его частично.
Материал подготовлен специально для «Здравсити».
ООО «ПроАптека» (127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр.1. ОГРН 1167746723517, ИНН 9715268877).
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-77-02-010669 от 5 декабря 2019 года
Разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом № ДТ-77-000129 от 28 июля 2020 года.