Аптека онлайн: плюсы и минусы покупки лекарств в интернете

Этот факт подтверждает один из крупнейших в России онлайн-сервисов по заказу и доставке лекарств «Здравсити» . Его услугами в прошлом году воспользовались почти 80 миллионов человек — клиенты оценили, насколько эта интернет-аптека упрощает процесс покупки медикаментов.

Заказы можно получить в обычной аптеке — в партнерах у «Здравсити» около 20 тысяч аптек — или воспользоваться курьерской службой, которая работает по всей России. В регионах развивается сервис экспресс-доставки: заказ можно получить на дом в течение двух часов после оформления его на сайте.

Плюсы и минусы покупки лекарств онлайн

Плюсы:

1. В интернет-аптеках, как правило, привлекательные цены — особенно в совокупности с программой лояльности и промокодами.

2. На сайте можно легко сравнить стоимость и выбрать лучшее предложение.

3. Широкий ассортимент — ведь виртуальная витрина может вместить гораздо большее количество товаров.