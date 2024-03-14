Анализ на ферритин: как на самом деле нужно проверять уровень железа в организме

Для начала — немного теории. Один из главных показателей обмена железа — ферритин. Это сложный белковый комплекс, основное депо железа в нашем организме. Микроэлемент играет ключевую роль в обеспечении тела кислородом: именно он отвечает за связь гемоглобина в эритроцитах с его молекулами. И этот факт объясняет, почему природа предусмотрела механизм для запасания железа впрок — без него организм фактически не «дышит».
А теперь вернемся к практическим вопросам. Очень часто для того, чтобы вовремя «поймать» и предотвратить железодефицитную анемию, измеряют показатель уровня железа в крови. Сам по себе он не объективен: существует большое количество факторов, которые способны в день сдачи анализа повысить или понизить количество железа. Тем не менее, организм может эффективно справляться с дефицитом с помощью сформированных запасов. Именно поэтому нужно иметь представление о состоянии депо железа — только так можно узнать, хватит ли организму этого микроэлемента в нужный момент.
Исследование уровня ферритина также выявит избыточное потребление железосодержащих препаратов, если они применялись без назначения врача и лабораторного контроля. В избыточной концентрации этот микроэлемент токсичен и приводит к гемохроматозу — чрезмерному накоплению железа в тканях и органах. Результатом может стать цирроз печени, сердечная недостаточность, сахарный диабет и артрит. А вывести лишнее железо крайне сложно: в организме такие механизмы не предусмотрены природой, а специальная процедура хелатотерапии дорогая и подходит далеко не всем из-за сопутствующих проблем с почками.
Анализ на ферритин — одна из ключевых составляющих правильной диагностики и профилактики железодефицитной анемии. Пройти это исследование быстро и по приятной цене можно в любом медицинском офисе лаборатории «ЛабКвест». А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».