Немногие лекарства вызывают у медицинского сообщества такой раскол, как ноотропы, то есть препараты, оказывающие специфическое влияние на высшие психические функции мозга. Одни выписывают их только при таких серьезных диагнозах, как деменция, болезнь Альцгеймера, обсессивно-компульсивное расстройство. Другие считают, что это «витаминки для мозга», которые не повредят даже детям. Есть и третьи, которые в принципе считают ноотропы «пустышками», а эффект от них — эффектом плацебо. И никогда не используют такие препараты в своей практике.
На чьей стороне истина, и почему в России так любят принимать лекарства «для мозга» даже без назначений врача — журналисты Psychologies
Врач-ординатор кафедры психиатрии РНИМУ имени Пирогова, психотерапевт в когнитивно-поведенческом подходе
- В нашей стране ноотропы действительно используют очень широко — при инсультах, черепно-мозговых травмах, абстинентном синдроме при алкоголизме, при различных расстройствах памяти и даже в педиатрии у детей при задержке психомоторного развития. При этом в США данная группа препаратов вообще не зарегистрирована, некоторые из препаратов признаны биологически активной добавкой. Абсолютное большинство препаратов этой группы не имеют доказанной эффективности, — объясняет врач.
По словам эксперта, современный врач не может доверять научным исследованиям, которые есть на данный момент.
Во-первых, многие из них проводились только на животных и непонятно, будет ли схожим эффект у человека, который выпьет такие таблетки.
Во-вторых, методологии исследований до идеала еще далеко.
В-третьих, мало испытуемых, а значит в полной мере эффективность препарата не оценить.
- Существуют препараты, которые имеют качественную доказательную базу, — признает Алексей Кирюхин. — Но при этом они имеют строгие показания, которые и изучались в исследованиях. И основном это препараты против деменции.
Эксперт напоминает: считать ноотропы безвредными — это глубокое заблуждение! У многих из них есть серьезные побочные эффекты: от нервозности до расстройств сна.
«Известны случаи отравления студентов, которые принимали один из ноотропных препаратов в момент подготовки к сессии».
Еще один тревожный момент связан с тем, что в России очень любят самодиагностику и самолечение. Но прописать самому себе ноотроп — это, как минимум, отсрочить нормальное лечение и ухудшить свое состояние.
- Проблемы с концентрацией внимания и расстройством памяти могут быть не только результатом повреждения головного мозга, но и проявлением других заболеваний, в частности, депрессии или тревожных расстройств, — говорит психотерапевт. — А некоторые ноотропы при тревоге способствуют усилению тревожных переживаний и ухудшению состояния.
4 причины, почему «таблетки для ума» так популярны в России
«Хроническая ишемия головного мозга» — диагноз, который пока что сохранился только у нас. По словам психотерапевта, его часто ставят многим пожилым пациентам без клинических проявлений и исследований, назначая при этом ноотропы. Интересно, что этот диагноз есть в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), которая актуальна в России, но в МКБ-11 его уже нет. Наша страна начала переход на МКБ-11 в начале этого года, завершится процесс к 2024-му.
Агрессивный маркетинг. Ноотропные препараты свободно рекламируют как спасение от забывчивости и рассеянности. В итоге названия у всех на слуху и человеку проще пойти в аптеку, нежели к врачу.
Биохакинг — тема улучшения работы организма с помощью медицинских препаратов в последнее время набирает обороты. Люди, работающие на износ, считают, что ноотроп многократно улучшат внимание, память и работоспособность. По факту их ждет разочарование — здоровому человеку такое лекарство никаких «бонусов» не принесет.
Эффект плацебо. Люди часто положительно оценивают эффект от ноотропных препаратов. Но многие врачи считают, что это не более, чем самовнушение, и прямой связи между приемом лекарств и улучшением состояния нет.