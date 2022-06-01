- В нашей стране ноотропы действительно используют очень широко — при инсультах, черепно-мозговых травмах, абстинентном синдроме при алкоголизме, при различных расстройствах памяти и даже в педиатрии у детей при задержке психомоторного развития. При этом в США данная группа препаратов вообще не зарегистрирована , некоторые из препаратов признаны биологически активной добавкой. Абсолютное большинство препаратов этой группы не имеют доказанной эффективности, — объясняет врач.

По словам эксперта, современный врач не может доверять научным исследованиям, которые есть на данный момент.

Во-первых, многие из них проводились только на животных и непонятно, будет ли схожим эффект у человека, который выпьет такие таблетки. Во-вторых, методологии исследований до идеала еще далеко. В-третьих, мало испытуемых, а значит в полной мере эффективность препарата не оценить.

- Существуют препараты, которые имеют качественную доказательную базу, — признает Алексей Кирюхин. — Но при этом они имеют строгие показания, которые и изучались в исследованиях. И основном это препараты против деменции.

Эксперт напоминает: считать ноотропы безвредными — это глубокое заблуждение! У многих из них есть серьезные побочные эффекты: от нервозности до расстройств сна.