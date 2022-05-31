Готовим тело к лету: как за месяц скорректировать рельеф тела

Программа по уменьшению локальных жировых отложений основывается на реальном опыте более тысячи пациентов.

Елизавета Лесенко
Елизавета Лесенко
Косметология, дерматология

Главный врач клиники «Красивые Люди»

«Направленное аппаратное жиросжигание или липолиз в сочетании с активным MMAS-массажем — или, по-другому, дренажем — лимфатической системы и межклеточной жидкости способствуют синтезу эластина и коллагена в клетках организма, активизации фибробластов. Это приводит к уменьшению целлюлита, повышению эластичности кожи и выраженной коррекции объемов тела», — говорит главный врач клиники «Красивые Люди» Елизавета Лесенко.

Перед процедурами врач-куратор соберет общий анамнез. В удобный день специалисты проведут процедуры аппаратного липолиза в зоне боков и живота. Продолжится программа 30-дневным курсом активного лазерного липолиза и MMAS-массажа, доказавшего свою эффективность.

Что входит в курс?

CLATUU: криолиполиз на аппарате подразумевает контролируемое замораживание подкожно-жировой клетчатки, которое запускает механизм естественного удаления жировых клеток из организма.

ULFIT: ультразвуковой липолиз на аппарате разрушает жировые клетки, стимулирует образование коллагена в коже, борется с целлюлитом.

ICOONE LASER: аппаратный массаж стимулирует лимфодренаж, подтягивает кожу и мышцы, борется с застойными явлениями и целлюлитом.

Готовим тело к лету: как за месяц скорректировать рельеф тела
Виктория Быкова, амбассадор клиники «Красивые Люди»
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Пресс-служба клиники «Красивые Люди»

«Рациональное соединение методик аппаратного липолиза и аппаратного массажа показывают действительно хорошие результаты», — подтверждает амбассадор клиники «Красивые Люди» Виктория Быкова.

Программу возможно оплатить как сразу, сэкономив 20 000 рублей*, так и по частям по мере прохождения процедур. Стоимость отдельных процедур программы уточняйте в клинике.

Узнать подробнее о программе можно на сайте.

Материал подготовлен специально для Клиники эстетической медицины «Красивые Люди».

Лицензия: №ЛО-78-01-010078 от 20.08.201

*Сроки проведения акции с 1 июня 2022 по 15 июля 2022. Акцию проводит ООО «АНАТОМИЯ СПБ» ИНН 7840070905 КПП 784001001, юридический адрес: 191186, город Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4, литера А, пом. 1. Подробнее об акции по ссылке