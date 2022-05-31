Готовим тело к лету: как за месяц скорректировать рельеф тела

Программа по уменьшению локальных жировых отложений основывается на реальном опыте более тысячи пациентов.
Главный врач клиники «Красивые Люди»
«Направленное аппаратное жиросжигание или липолиз в сочетании с активным MMAS-массажем — или, по-другому, дренажем — лимфатической системы и межклеточной жидкости способствуют синтезу эластина и коллагена в клетках организма, активизации фибробластов. Это приводит к уменьшению целлюлита, повышению эластичности кожи и выраженной коррекции объемов тела», — говорит главный врач клиники «Красивые Люди» Елизавета Лесенко.
Перед процедурами врач-куратор соберет общий анамнез. В удобный день специалисты проведут процедуры аппаратного липолиза в зоне боков и живота. Продолжится программа 30-дневным курсом активного лазерного липолиза и MMAS-массажа, доказавшего свою эффективность.
Что входит в курс?
CLATUU: криолиполиз на аппарате подразумевает контролируемое замораживание подкожно-жировой клетчатки, которое запускает механизм естественного удаления жировых клеток из организма.
ULFIT: ультразвуковой липолиз на аппарате разрушает жировые клетки, стимулирует образование коллагена в коже, борется с целлюлитом.
ICOONE LASER: аппаратный массаж стимулирует лимфодренаж, подтягивает кожу и мышцы, борется с застойными явлениями и целлюлитом.
«Рациональное соединение методик аппаратного липолиза и аппаратного массажа показывают действительно хорошие результаты», — подтверждает амбассадор клиники «Красивые Люди» Виктория Быкова.
Программу возможно оплатить как сразу, сэкономив 20 000 рублей*, так и по частям — по мере прохождения процедур. Стоимость отдельных процедур программы уточняйте в клинике.
Узнать
Материал подготовлен специально для Клиники эстетической медицины «Красивые Люди».
Лицензия: №ЛО-78-01-010078 от 20.08.201
*Сроки проведения акции с 1 июня 2022 по 15 июля 2022. Акцию проводит ООО «АНАТОМИЯ СПБ» ИНН 7840070905 КПП 784001001, юридический адрес: 191186, город Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4, литера А, пом. 1. Подробнее об акции