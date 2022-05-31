Готовим тело к лету: как за месяц скорректировать рельеф тела

«Направленное аппаратное жиросжигание или липолиз в сочетании с активным MMAS-массажем — или, по-другому, дренажем — лимфатической системы и межклеточной жидкости способствуют синтезу эластина и коллагена в клетках организма, активизации фибробластов. Это приводит к уменьшению целлюлита, повышению эластичности кожи и выраженной коррекции объемов тела», — говорит главный врач клиники «Красивые Люди» Елизавета Лесенко.

Перед процедурами врач-куратор соберет общий анамнез. В удобный день специалисты проведут процедуры аппаратного липолиза в зоне боков и живота. Продолжится программа 30-дневным курсом активного лазерного липолиза и MMAS-массажа, доказавшего свою эффективность.

Что входит в курс?

CLATUU: криолиполиз на аппарате подразумевает контролируемое замораживание подкожно-жировой клетчатки, которое запускает механизм естественного удаления жировых клеток из организма.

ULFIT: ультразвуковой липолиз на аппарате разрушает жировые клетки, стимулирует образование коллагена в коже, борется с целлюлитом.

ICOONE LASER: аппаратный массаж стимулирует лимфодренаж, подтягивает кожу и мышцы, борется с застойными явлениями и целлюлитом.