Готовим кожу к пляжу: почему стоит начать преображение изнутри

Купероз

Купероз — это стойкое расширение мелких капилляров. Они утолщаются, снижается эластичность их стенок, происходит застой крови. Образуются «сосудистые звездочки» — обычно на носу, щеках и скулах.

— Обычно проблема настигает тех, у кого есть наследственная предрасположенность. Нужны лишь провоцирующие факторы — например, тепло или холод, — чтобы купероз развился, — объясняет эксперт. — Врожденное расширение капилляров может свидетельствовать о наличии гормонального дисбаланса, соматических и аутоиммунных заболеваниях, слабости клапанного аппарата вен нижних конечностей.

Есть и другие факторы, приводящие к развитию купероза. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения в работе эндокринной системы — например, болезни щитовидной железы. Патологическая выработка половых гормонов во время менопаузы или беременности тоже может послужить причиной развития купероза.

В некоторых случаях к ломкости сосудов приводит прием гормональных контрацептивов. Нарушение микроциркуляции в мелких сосудах, в том числе и подкожных, — одно из проявлений сахарного диабета.