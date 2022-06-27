Готовим кожу к пляжу: почему стоит начать преображение изнутри

Жирная кожа и акне
— Кожа является индикатором того, что происходит внутри организма, в особенности в желудочно-кишечном тракте, — рассказывает Наталья Сергеевна. — Ведь кожа и органы ЖКТ тесно связаны. Они имеют общее происхождение и выполняют в организме защитные функции, отвечают за формирование иммунитета и взаимодействие с микрофлорой.
Кандидат медицинских наук
Особенно связан с состоянием кожи наш главный фильтр — печень. Это один из органов, подающих сигналы SOS, в том числе через наш наружный покров. Поэтому важно обращать внимание на такие проявления, как упадок сил, быстрая утомляемость, тошнота, потеря аппетита, тяжесть в правом подреберье и, конечно же, проблемы с кожей.
Если печень по каким-то причинам не может вывести из организма продукты обмена, выделение усиливается через наружные покровы: например, повышается их жирность.
Купероз
Купероз — это стойкое расширение мелких капилляров. Они утолщаются, снижается эластичность их стенок, происходит застой крови. Образуются «сосудистые звездочки» — обычно на носу, щеках и скулах.
— Обычно проблема настигает тех, у кого есть наследственная предрасположенность. Нужны лишь провоцирующие факторы — например, тепло или холод, — чтобы купероз развился, — объясняет эксперт. — Врожденное расширение капилляров может свидетельствовать о наличии гормонального дисбаланса, соматических и аутоиммунных заболеваниях, слабости клапанного аппарата вен нижних конечностей.
Есть и другие факторы, приводящие к развитию купероза. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения в работе эндокринной системы — например, болезни щитовидной железы. Патологическая выработка половых гормонов во время менопаузы или беременности тоже может послужить причиной развития купероза.
В некоторых случаях к ломкости сосудов приводит прием гормональных контрацептивов. Нарушение микроциркуляции в мелких сосудах, в том числе и подкожных, — одно из проявлений сахарного диабета.
Синяки под глазами
— Ни для кого не секрет, что злоупотребление алкоголем и курением опасно для здоровья. Однако у людей со слабыми сосудами эти вредные привычки могут вызвать значительное ухудшение состояния кожи, — напоминает Наталья Белоусова.
Впрочем, чтобы появились синяки под глазами, не обязательно пить много спиртного и часто курить. Несбалансированное питание, в котором присутствует много острой, слишком горячей пищи, а также шоколадные продукты, «энергетики», злоупотребление кофе тоже могут сделать лицо «усталым». Как и авитаминоз — особенно если в организме не хватает витаминов А, Е и С.
Красоту дает природа
В общем, вы уже поняли, что проблемная кожа — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Ее обладателю стоит обратиться к грамотному специалисту, который способен взглянуть на состояние организма в комплексе и указать на реальную причину акне, купероза и т. д. Но на пути к молодости и красоте женщине может пригодиться помощник — и вовсе не тональный крем, а многокомпонентный комплекс Golden Reishi. Разберемся, что же это такое.
Про фунготерапию наверняка слышали многие. Метод лечения заболеваний человека грибами в последнее время активно проникает с Востока в западные медицинские системы. Основной принцип изготовления растительного сырья — не выделение химически чистого действующего компонента, а сохранение всего комплекса активных веществ в наиболее простых формах (отвар, настой, экстракт и т.д.).
Одним из самых изученных является гриб Рейши (трутовик лакированный, гриб линчжи). Как подтверждает исследование*, в нем, в частности, содержатся тритерпены, ганодермовая кислота, полисахариды, бета-глюканы — важные микроэлементы и соединения. Это позволяет расценивать гриб как мощный источник антиоксидантов, среди свойств которых описаны противовоспалительное и противоопухолевое действие.
В природе Рейши встречается редко (например, в РФ он занесен в Красную книгу) и считается очень дорогим продуктом. Культивировать и массово производить его научились только в конце XX века. Сегодня существует три метода выращивания грибов Рейши. Не будем вдаваться в подробности, но скажем одно: чем более трудоемкий и дорогой процесс выращивания используется, тем качественнее получается сырье.
Именно по такому пути пошел японский профессор, микробиолог Мори-сан. Он выращивает сырье долго и по особой технологии, лично контролирует процесс производства. Ученый тщательно оберегает свой труд от вмешательств крупных фармацевтических компаний — ведь это дело его жизни.
В результате 50-летнего опыта клинических исследований, проведённых в Медицинском институте университета «Фудань» в Шанхае, профессор Мори-сан пришел к выводу: разные виды Рейши воздействуют на организм человека по-разному. Поэтому в своей запатентованной формуле он соединил экстракт четырех видов грибов Рейши в определенной пропорции.
Так как же Рейши может помочь здоровью кожи?
В научной литературе описывается, что этот дальневосточный гриб предотвращает разрушение липидов мембран клеток — то есть, замедляет их старение. Причем любых клеток — как внутренних органов, так и самой кожи. То есть, тот самый момент, когда можно говорить про молодость изнутри.
Рейши обладает и гепатопротекторным эффектом, то есть может защитить печень от негативного влияния разных факторов — внутренних и внешних. А как главный «фильтр» организма связан с состоянием кожи, мы уже знаем.
Экстракт гриба Рейши также может оказаться полезным в комплексном лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, тем самым помогая поправить здоровье всего ЖКТ.
Кроме того, активные компоненты гриба способствуют укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к вирусным инфекциям, снижению аллергии.
Где купить
Гриб Рейши сейчас довольно популярен. Аптеки активно предлагают его и в онлайне, и в офлайне — в сушеном виде, в капсулах и т. д. При этом один из популярных запросов «купить Рейши недорого». Но можно ли купить недорого продукт, который встречается в природе крайне редко? В Петербург осуществляются поставки официально зарегистрированного японского продукта Golden Reishi — с того самого производства, которым руководит профессор Мори-сан. Узнать о том, где приобрести продукт и как его принимать, можно
Материал подготовлен специально для Health & Beauty Technology
Компания Health and Beauty Technology является эксклюзивным дистрибьютором японского продукта «Ёнкей Рейши», коммерческое название Golden Reishi ® (Голден Рейши ®) на территории Российской Федерации и стран СНГ. «Ёнкей Рейши» зарегистрирован как биологически активная добавка (БАД). Данный продукт имеет все необходимые документы и сертификаты и разрешен к продаже на территории РФ и в странах СНГ.
*Фунготерапия в современных медицине и здравоохранении. А.Н.Ильницкий, научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» (Москва). Подробнее ознакомиться с текстом исследования можно