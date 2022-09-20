10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
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Полное название научно-популярного издания, вышедшего в 2021 году, — «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Его автор, предприниматель из Петербурга, занимается этой темой с середины 1990-х. За это время он успел прочитать целую библиотеку специальной литературы и пообщаться с ключевыми фигурами мировой геронтологии. Накопленными знаниями он поделился в книге, с подготовкой которой ему помогала команда экспериментального anti-age проекта VSH25.

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
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fomenkobook.ru

Квадратные метры и вечная молодость

Автор «Фокуса на жизнь» — известный бизнесмен, чье имя можно найти в «Рейтинге миллиардеров ДП»: в 2021 году он находился на 16-й строчке с состоянием в 53,1 млрд рублей. Андрей Фоменко владеет холдингом «Империя», одной из крупнейших компаний на петербургском рынке девелопмента коммерческой недвижимости.

В 1996 году предприниматель создал фонд «Вечная молодость», главная задача которого — разработка и внедрение методов продления активной жизни. Еще один проект Андрея Фоменко — онлайн-платформа IVAO, запущенная восемь лет назад. При ее поддержке в 2016 году в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия». В ней участвовали более 300 ученых из 20 стран. Лекции по проблемам биогеронтологии читали Брайан Кеннеди, глава Института исследований старения имени Бака (США); Клаудио Франчески, профессор Университета Болоньи (Италия); Алексей Москалев, профессор Института биологии Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН и многие другие специалисты.

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
Конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия»

Именно на конференции впервые прозвучали идеи, которые Андрей Фоменко и фонд «Вечная молодость» развивают последние несколько лет. Сегодня ключевой проект команды — VSH25, экспериментальная биологическая программа комплексного воздействия, разработанная для улучшения физиологического и психологического состояния путем использования собственных ресурсов организма. Создатели проекта, как сообщается на официальном сайте, собираются провести клиническое исследование, чтобы подтвердить геропротекторный потенциал VSH25.

Учебник по долгожительству

В книге Андрея Фоменко собрано много информации о том, что может пригодиться человеку, желающему перешагнуть рубеж 70-летия и бодро двигаться вперед. Некоторые из них очевидны: спорт, правильное питание, отказ от алкоголя. А что еще можно сделать, если хочется продлить здоровую жизнь за пределы, намеченные статистикой?

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
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  • Путешествовать. Спокойный отдых вдали от дома благотворно сказывается на работе сердца, замедляет пульс, снижает уровень стресса. Временное переселение в страну с другой культурой и языком улучшает мыслительные и творческие способности, делает человека более открытым и в то же время эмоционально устойчивым.

  • Спать днем. Привычка дремать в светлое время суток может снизить риск сердечных заболеваний, но такому отдыху не стоит посвящать более часа.

  • Глубоко дышать. Специальные упражнения способны улучшить настроение и уменьшить уровень психологического стресса, который повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, артрита, депрессии.

  • Больше общаться. Исследования показывают, что качественные социальные связи понижают риск преждевременной смерти, а одиночество и изоляция — его повышают. Недостаток общения может ассоциироваться с заболеваниями сердца, снижением иммунитета, ухудшением функций мозга.

  • Получить высшее образование. Этот лайф-хак — скорее, социальный, а не медицинский. Диплом помогает найти более привлекательную и высокооплачиваемую работу, что в итоге положительно влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни.

  •  Любоваться природой. Созерцание красивых пейзажей способствует успокоению и релаксации. Похоже на человека влияют и естественные фракталы — объекты, в которых целое имеет форму своей части: цветы, кроны деревьев, береговые линии, горные хребты, облака.

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
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  • Выбрать профессию долгожителей. Некоторые виды творчества и интеллектуального труда приносят, как выясняется, физическую пользу. Существует, к примеру, исследование, показывающее, что у шахматных гроссмейстеров ожидаемая продолжительность жизни на 7,7 лет больше средней.

  • Не быть трудоголиком, но и не выходить на пенсию рано. Стресс от напряженной работы и дефицит отпускных дней плохо сказываются на физическом и психическом здоровье. Однако если вы занимаетесь любимым делом и чувствуете себя хорошо, отправляться на покой не стоит. Это может вызвать потерю цели в жизни и, как результат, резкое ухудшение мыслительных способностей, в частности — эпизодической памяти.

  • Слушать бинауральные ритмы. Этим термином обозначается иллюзия, которая возникает, когда левое и правое ухо слышат звуки разной частоты. Мозг в таком случае создает третий сигнал, снижающий уровень тревожности. Это работает даже в ситуациях, когда волноваться естественно: перед операцией или в отделении скорой помощи.

  • Жениться, выйти замуж. По некоторым данным, официальное оформление отношений все-таки имеет значение. У таких пар значительно ниже риск развития старческого слабоумия — по сравнению не только с одинокими, разведенными или овдовевшими людьми, но и с теми, кто вместе «без штампа в паспорте».

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
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stock.adobe.com

Эти советы, как отмечает Андрей Фоменко, были собраны в ходе работы над «Протоколом VSH25». Документ представляет собой список рекомендаций по сохранению здоровья и продлению активной жизни, опирающихся на результаты научных исследований.

Продолжение следует

Андрей Фоменко планирует жить долго. Он рассказал нам, что именно делает, чтобы сохранить молодость и здоровье.

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
Андрей Фоменко, предприниматель, инвестор. Соавтор научно-популярных книг «Потенциальные геропротекторы» и «Биомаркеры старения человека», участник экспертного совета американского Института Бака, который занимается вопросами старения

Секрет №1. Помнить о цели

«Этот подход характерен для обитателей так называемых «регионов долголетия». У жителей японского острова Окинава существует практика, называемая икигай. Это слово переводится на русский язык как «то, что придает жизни смысл, ради чего стоит просыпаться каждое утро». Обитатели полуострова Никоя в Коста-Рике полагают, что для долгой счастливой жизни необходим plan de vida. То есть нужно постоянно искать причину, чтобы радоваться каждому наступившему дню. Она может быть связана с чем угодно. Кому-то интересно выращивать цветы. И это прекрасно. Цель моей жизни — в ее продлении. Я люблю повторять: «Смысл жизни — в самой жизни (в прямом значении этого слова)».

Секрет №2. Чувствовать себя молодым

«Ученые пришли к выводу, что воспринимать себя моложе фактического возраста полезно для здоровья. А субъективное ощущение, что вы старше, отражает более быстрое старение мозга. В ходе 20-летнего исследования выяснилось, что испытуемые, которые чувствовали себя на 8–13 лет взрослее, имели повышенный риск ранней смерти. Поэтому я стараюсь чувствовать себя на 25 лет».

10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
Фото
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Секрет №3. Заниматься спортом

«Физическая нагрузка — полезный для организма стресс. Необязательно ставить рекорды, достаточно выполнять упражнения умеренной интенсивности хотя бы 15 минут в день. Это может быть быстрая ходьба, бег, аэробика, езда на велосипеде, теннис и т. п. Я, например, каждое утро полтора часа занимаюсь йогой и дыхательными упражнениями, гуляю с собакой».

Секрет №4. Наладить отношения с едой

«Я придерживаюсь принципа осознанного питания и пять раз в неделю практикую интервальное голодание. Нужно учиться слышать внутренние сигналы, чтобы понять, как, когда и что нужно есть, а также осознавать голод и чувство сытости».

 Секрет №5. Ежедневно читать

«Позитивное отношение к жизни, управление стрессом, тренировка ума помогают мне поддерживать ментальное здоровье. Я стараюсь читать каждый день. В основном это научно-популярная литература».

Все сведения, представленные в данной публикации, носят исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве рекомендаций по оказанию медицинской помощи в любой форме.

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