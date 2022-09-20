10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера

Квадратные метры и вечная молодость

Автор «Фокуса на жизнь» — известный бизнесмен, чье имя можно найти в «Рейтинге миллиардеров ДП»: в 2021 году он находился на 16-й строчке с состоянием в 53,1 млрд рублей. Андрей Фоменко владеет холдингом «Империя», одной из крупнейших компаний на петербургском рынке девелопмента коммерческой недвижимости.

В 1996 году предприниматель создал фонд «Вечная молодость», главная задача которого — разработка и внедрение методов продления активной жизни. Еще один проект Андрея Фоменко — онлайн-платформа IVAO, запущенная восемь лет назад. При ее поддержке в 2016 году в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия». В ней участвовали более 300 ученых из 20 стран. Лекции по проблемам биогеронтологии читали Брайан Кеннеди, глава Института исследований старения имени Бака (США); Клаудио Франчески, профессор Университета Болоньи (Италия); Алексей Москалев, профессор Института биологии Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН и многие другие специалисты.