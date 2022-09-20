10 неожиданных способов продлить жизнь от петербургского миллиардера
По данным Росстата, в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составила 70 лет. А что, если хочется большего? Андрей Фоменко, написавший книгу «Фокус на жизнь», уверен: долголетие — достижимая цель.
20 сентября 2022
Полное название научно-популярного издания, вышедшего в 2021 году, — «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Его автор, предприниматель из Петербурга, занимается этой темой с середины 1990-х. За это время он успел прочитать целую библиотеку специальной литературы и пообщаться с ключевыми фигурами мировой геронтологии. Накопленными знаниями он поделился в книге, с подготовкой которой ему помогала команда экспериментального anti-age проекта VSH25.
Квадратные метры и вечная молодость
Автор «Фокуса на жизнь» — известный бизнесмен, чье имя можно найти в «Рейтинге миллиардеров ДП»: в 2021 году он находился на 16-й строчке с состоянием в 53,1 млрд рублей. Андрей Фоменко владеет холдингом «Империя», одной из крупнейших компаний на петербургском рынке девелопмента коммерческой недвижимости.
В 1996 году предприниматель создал фонд «Вечная молодость», главная задача которого — разработка и внедрение методов продления активной жизни. Еще один проект Андрея Фоменко — онлайн-платформа IVAO, запущенная восемь лет назад. При ее поддержке в 2016 году в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Биомедицинские инновации для здорового долголетия». В ней участвовали более 300 ученых из 20 стран. Лекции по проблемам биогеронтологии читали Брайан Кеннеди, глава Института исследований старения имени Бака (США); Клаудио Франчески, профессор Университета Болоньи (Италия); Алексей Москалев, профессор Института биологии Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН и многие другие специалисты.
Именно на конференции впервые прозвучали идеи, которые Андрей Фоменко и фонд «Вечная молодость» развивают последние несколько лет. Сегодня ключевой проект команды — VSH25, экспериментальная биологическая программа комплексного воздействия, разработанная для улучшения физиологического и психологического состояния путем использования собственных ресурсов организма. Создатели проекта, как сообщается на официальном сайте, собираются провести клиническое исследование, чтобы подтвердить геропротекторный потенциал VSH25.
Учебник по долгожительству
В книге Андрея Фоменко собрано много информации о том, что может пригодиться человеку, желающему перешагнуть рубеж 70-летия и бодро двигаться вперед. Некоторые из них очевидны: спорт, правильное питание, отказ от алкоголя. А что еще можно сделать, если хочется продлить здоровую жизнь за пределы, намеченные статистикой?
Путешествовать. Спокойный отдых вдали от дома благотворно сказывается на работе сердца, замедляет пульс, снижает уровень стресса. Временное переселение в страну с другой культурой и языком улучшает мыслительные и творческие способности, делает человека более открытым и в то же время эмоционально устойчивым.
Спать днем. Привычка дремать в светлое время суток может снизить риск сердечных заболеваний, но такому отдыху не стоит посвящать более часа.
Глубоко дышать. Специальные упражнения способны улучшить настроение и уменьшить уровень психологического стресса, который повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, артрита, депрессии.
Больше общаться. Исследования показывают, что качественные социальные связи понижают риск преждевременной смерти, а одиночество и изоляция — его повышают. Недостаток общения может ассоциироваться с заболеваниями сердца, снижением иммунитета, ухудшением функций мозга.
Получить высшее образование. Этот лайф-хак — скорее, социальный, а не медицинский. Диплом помогает найти более привлекательную и высокооплачиваемую работу, что в итоге положительно влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни.
Любоваться природой. Созерцание красивых пейзажей способствует успокоению и релаксации. Похоже на человека влияют и естественные фракталы — объекты, в которых целое имеет форму своей части: цветы, кроны деревьев, береговые линии, горные хребты, облака.
Выбрать профессию долгожителей. Некоторые виды творчества и интеллектуального труда приносят, как выясняется, физическую пользу. Существует, к примеру, исследование, показывающее, что у шахматных гроссмейстеров ожидаемая продолжительность жизни на 7,7 лет больше средней.
Не быть трудоголиком, но и не выходить на пенсию рано. Стресс от напряженной работы и дефицит отпускных дней плохо сказываются на физическом и психическом здоровье. Однако если вы занимаетесь любимым делом и чувствуете себя хорошо, отправляться на покой не стоит. Это может вызвать потерю цели в жизни и, как результат, резкое ухудшение мыслительных способностей, в частности — эпизодической памяти.
Слушать бинауральные ритмы. Этим термином обозначается иллюзия, которая возникает, когда левое и правое ухо слышат звуки разной частоты. Мозг в таком случае создает третий сигнал, снижающий уровень тревожности. Это работает даже в ситуациях, когда волноваться естественно: перед операцией или в отделении скорой помощи.
Жениться, выйти замуж. По некоторым данным, официальное оформление отношений все-таки имеет значение. У таких пар значительно ниже риск развития старческого слабоумия — по сравнению не только с одинокими, разведенными или овдовевшими людьми, но и с теми, кто вместе «без штампа в паспорте».
Эти советы, как отмечает Андрей Фоменко, были собраны в ходе работы над «Протоколом VSH25». Документ представляет собой список рекомендаций по сохранению здоровья и продлению активной жизни, опирающихся на результаты научных исследований.
Продолжение следует
Андрей Фоменко планирует жить долго. Он рассказал нам, что именно делает, чтобы сохранить молодость и здоровье.
Секрет №1. Помнить о цели
«Этот подход характерен для обитателей так называемых «регионов долголетия». У жителей японского острова Окинава существует практика, называемая икигай. Это слово переводится на русский язык как «то, что придает жизни смысл, ради чего стоит просыпаться каждое утро». Обитатели полуострова Никоя в Коста-Рике полагают, что для долгой счастливой жизни необходим plan de vida. То есть нужно постоянно искать причину, чтобы радоваться каждому наступившему дню. Она может быть связана с чем угодно. Кому-то интересно выращивать цветы. И это прекрасно. Цель моей жизни — в ее продлении. Я люблю повторять: «Смысл жизни — в самой жизни (в прямом значении этого слова)».
Секрет №2. Чувствовать себя молодым
«Ученые пришли к выводу, что воспринимать себя моложе фактического возраста полезно для здоровья. А субъективное ощущение, что вы старше, отражает более быстрое старение мозга. В ходе 20-летнего исследования выяснилось, что испытуемые, которые чувствовали себя на 8–13 лет взрослее, имели повышенный риск ранней смерти. Поэтому я стараюсь чувствовать себя на 25 лет».
Секрет №3. Заниматься спортом
«Физическая нагрузка — полезный для организма стресс. Необязательно ставить рекорды, достаточно выполнять упражнения умеренной интенсивности хотя бы 15 минут в день. Это может быть быстрая ходьба, бег, аэробика, езда на велосипеде, теннис и т. п. Я, например, каждое утро полтора часа занимаюсь йогой и дыхательными упражнениями, гуляю с собакой».
Секрет №4. Наладить отношения с едой
«Я придерживаюсь принципа осознанного питания и пять раз в неделю практикую интервальное голодание. Нужно учиться слышать внутренние сигналы, чтобы понять, как, когда и что нужно есть, а также осознавать голод и чувство сытости».
Секрет №5. Ежедневно читать
«Позитивное отношение к жизни, управление стрессом, тренировка ума помогают мне поддерживать ментальное здоровье. Я стараюсь читать каждый день. В основном это научно-популярная литература».
Все сведения, представленные в данной публикации, носят исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве рекомендаций по оказанию медицинской помощи в любой форме.