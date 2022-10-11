Приоритет в медпомощи предложили отдать детям военнослужащих: насколько законна идея врача

Главный врач ДГМКЦ ВМТ им. Раухфуса предложил помощь детям военнослужащих, участвующих или принимавших участие в СВО. О письме, отправленном накануне губернаторам 85 регионов, руководителям администраций недавно присоединенных республик, областей и командующим войсками федеральных округов РФ,
«Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи…», — цитирует издание текст письма.
Отмечается также, что под военнослужащими подразумеваются все солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, участвующие или участвовавшие в спецоперации с 24 февраля 2022-го.
Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса — одна из старейших детских клиник страны. Она создавалась более 150 лет назад. Свое новое название бывшая Детская городская больница № 19 им. Раухфуса получила в 2018 году. Здесь есть виды помощи, которые нельзя больше получить по полису ни в одной другой детской больнице города.
Так, стационар на Лиговском проспекте — единственный, где круглосуточно оказывают экстренную высокотехнологичную медпомощь детям с тяжелыми сочетанными травмами. Как указано на сайте лечебного учреждения, офтальмологическое отделение — уникальное не только в Петербурге, но и по всему СЗФО «благодаря накопленному более чем 30-летнему опыту работы и оснащению самым современным оборудованием». Там могут выявлять и лечить практически все виды заболеваний органа зрения у детей. Единственное в городе отделение челюстно-лицевой хирургии, которое оказывает экстренную, специализированную круглосуточную помощь детям, также находится в этой больнице.
Лечатся здесь не только юные петербуржцы — на плановые операции привозят детей со всей России.
Насколько инициатива руководства детского центра правомерна и при каких условиях она может заработать на практике? «Доктор Питер» спросил эксперта.
Адвокат, руководитель страховой практики адвокатского бюро «ОНЕГИН Групп — Медицинская адвокатура»
— Одним из принципов охраны здоровья, согласно пункту 6 статьи 4 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», является доступность и качество медицинской помощи, которые обеспечиваются, в том числе, предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В силу прямого указания части 5 ст. 15 Закона №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» медицинская организация, осуществляющая свою деятельность в сфере ОМС, не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС. Эти программы утверждаются в каждом субъекте РФ (в Петербурге это ежегодно принимаемый закон) и определяют как сроки оказания плановой медицинской помощи, так и категории лиц, которым предоставляется приоритет в ее оказании.
Таким образом, установление какого-либо «приоритета» при оказании экстренной помощи невозможно, тем более для такой уязвимой категории пациентов как дети. А для создания любого приоритета при оказании плановой помощи необходимо внесение изменений в территориальные программы ОМС в каждом отдельном субъекте, который захочет эту инициативу поддержать.