Приоритет в медпомощи предложили отдать детям военнослужащих: насколько законна идея врача

Главный врач ДГМКЦ ВМТ им. Раухфуса предложил помощь детям военнослужащих, участвующих или принимавших участие в СВО. О письме, отправленном накануне губернаторам 85 регионов, руководителям администраций недавно присоединенных республик, областей и командующим войсками федеральных округов РФ, написала сегодня Фонтанка.ру.

«Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи…», — цитирует издание текст письма.

Отмечается также, что под военнослужащими подразумеваются все солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, участвующие или участвовавшие в спецоперации с 24 февраля 2022-го.

Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса — одна из старейших детских клиник страны. Она создавалась более 150 лет назад. Свое новое название бывшая Детская городская больница № 19 им. Раухфуса получила в 2018 году. Здесь есть виды помощи, которые нельзя больше получить по полису ни в одной другой детской больнице города.

Так, стационар на Лиговском проспекте — единственный, где круглосуточно оказывают экстренную высокотехнологичную медпомощь детям с тяжелыми сочетанными травмами. Как указано на сайте лечебного учреждения, офтальмологическое отделение — уникальное не только в Петербурге, но и по всему СЗФО «благодаря накопленному более чем 30-летнему опыту работы и оснащению самым современным оборудованием». Там могут выявлять и лечить практически все виды заболеваний органа зрения у детей. Единственное в городе отделение челюстно-лицевой хирургии, которое оказывает экстренную, специализированную круглосуточную помощь детям, также находится в этой больнице.

Лечатся здесь не только юные петербуржцы — на плановые операции привозят детей со всей России.