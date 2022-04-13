В Венесуэле 59-летний Иван Чавес умер из-за халатности врачей. Мужчине делали операцию на желудке в одной из местных больниц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи думали, что пациент быстро пойдет на поправку. Однако вскоре мужчина стал жаловаться на боли в животе. Он не мог нормально есть: в желудке сразу же появлялись неприятные ощущения, пропал аппетит. Помимо этого, Иван Чавес испытывал трудности с отправлением естественных нужд.
Мужчина мучился 4 дня. Изначально медики даже не догадывались о причине его страданий. Но потом пациента отправили на рентген. Снимок показал: в желудке несчастного были хирургические ножницы, которые врачи оставили там во время операции. Об этом
Ивана Чавеса сразу же забрали в операционную. Забытый инструмент достали. Эту операцию тоже признали успешной, во время извлечения не возникло никаких осложнений. Несмотря на это, пациент скончался пять дней спустя.
Местные правоохранительные органы задержали врачей, которые проводили первую операцию. Медики какое-то время были под стражей, однако вскоре некоторых отпустили. Главврач Университетской больницы Маракайбо, в которой произошло ЧП, выступил с заявлением, из которого следует, что смерть Ивана Чавеса стала следствием болезни, а не халатности его коллег. Тем не менее, один из сотрудников больницы до сих пор остается под стражей.
Семья погибшего мужчины утверждает, что врачи до последнего не сообщали о смерти родственника. Они пытались всячески скрыть от них истинное состояние пострадавшего и утверждали, что с ним все в порядке. О смерти им сообщили только через 2 часа после трагедии. Разбирательство продолжается.
В СМИ периодически появляются новости о том, что врачи извлекают из пациентов забытые во время операции предметы. В Сети же постоянно всплывают истории, как человек прожил много лет с каким-либо инородным телом. Иголки, пули и салфетки могут «прижиться» как в туловище, так и в мозге. Более того, человек может даже и не догадываться о том, что внутри него есть инородное тело. Почему они не болят и как с ними живут, рассказывает нейрохирург.