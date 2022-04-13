Ивана Чавеса сразу же забрали в операционную. Забытый инструмент достали. Эту операцию тоже признали успешной, во время извлечения не возникло никаких осложнений. Несмотря на это, пациент скончался пять дней спустя.

Местные правоохранительные органы задержали врачей, которые проводили первую операцию. Медики какое-то время были под стражей, однако вскоре некоторых отпустили. Главврач Университетской больницы Маракайбо, в которой произошло ЧП, выступил с заявлением, из которого следует, что смерть Ивана Чавеса стала следствием болезни, а не халатности его коллег. Тем не менее, один из сотрудников больницы до сих пор остается под стражей.

Семья погибшего мужчины утверждает, что врачи до последнего не сообщали о смерти родственника. Они пытались всячески скрыть от них истинное состояние пострадавшего и утверждали, что с ним все в порядке. О смерти им сообщили только через 2 часа после трагедии. Разбирательство продолжается.